Volvieron después de décadas: 4.450 troncos en un río hicieron que reviva un ecosistema entero con peces

Durante décadas, los árboles que caían dentro del río Murray eran retirados porque se consideraban obstáculos para la navegación y el manejo del cauce. El problema fue que esos mismos troncos, conocidos en Australia como "snags", cumplían una función fundamental: eran parte del hábitat donde se refugiaban, alimentaban y reproducían los peces.

La eliminación histórica de estos elementos había sido reconocida como uno de los factores relacionados con el deterioro del hábitat y la disminución de poblaciones de peces nativos. La extracción sistemática de árboles caídos, que se había convertido en una práctica estándar en la gestión de ríos durante gran parte del siglo XX, dejó el cauce desprovisto de estructuras clave para la vida acuática.

El giro radical: devolver los troncos al agua

En 2006, Australia decidió hacer exactamente lo contrario: volver a poner árboles muertos dentro del río. El proyecto formó parte del programa The Living Murray, impulsado por la Murray-Darling Basin Authority. Entre 2007 y 2010, se incorporaron 4.450 grandes piezas de madera -la mayoría de más de una tonelada- en un tramo de aproximadamente 110 kilómetros del Murray, entre Lake Hume y Lake Mulwala.

Los troncos procedían de árboles naturales recuperados durante la construcción de una gran carretera, lo que permitió reutilizar material que de otro modo se habría descartado. La razón era que un tronco sumergido en el río no es simplemente madera bajo el agua.

A partir de este programa se logró crear zonas de menor corriente, refugios y superficies donde distintos organismos encuentran alimento o protección. Para especies nativas como el Murray cod, uno de los peces emblemáticos de Australia, esos lugares pueden ser especialmente importantes.

El estudio que confirmó el éxito de la restauración

Esta vez, los investigadores no quisieron quedarse con la idea de que "más árboles significa más peces". Antes de la restauración comenzaron a recopilar datos y después siguieron las poblaciones durante siete años, comparando el tramo intervenido con sectores del río donde no se habían colocado troncos.

Estudiaron especialmente al Murray cod y al golden perch, además de otras especies nativas. En el tramo restaurado, la población de Murray cod aumentó aproximadamente tres veces, mientras que en los sectores utilizados como control las poblaciones disminuyeron o fluctuaron. La densidad del golden perch también aumentó, aproximadamente al doble.

El estudio científico, publicado en la revista Ecological Applications, concluyó que recuperar el hábitat estructural podía aumentar la abundancia de peces a escala poblacional en un río grande.

Lecciones para la restauración de ríos en el mundo

El éxito del programa The Living Murray demostró que la restauración de hábitats fluviales puede tener efectos medibles y significativos en las poblaciones de peces.

La experiencia australiana se convirtió en un caso de estudio para otros países que enfrentan problemas similares de degradación de ecosistemas acuáticos. Los investigadores subrayaron que la colocación de grandes troncos no solo beneficia a los peces, sino que también contribuye a la estabilidad del cauce y a la diversidad biológica en general.

La recuperación de esta práctica ancestral —que imita los procesos naturales de los ríos— demostró que a veces la solución más efectiva es volver a lo que la naturaleza hizo durante milenios antes de la intervención humana.