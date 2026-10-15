La 61ª edición del Festival Nacional Monteros de la Patria en la provincia de Tucumán fue escenario de una jornada cargada de emoción para la música popular argentina. El sábado 10 de octubre de 2026, el Chaqueño Palavecino brindó un espectáculo multitudinario en el que contó con la participación especial del grupo Destino San Javier, regalando un cruce generacional que conmovió al público presente.

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Uno de los instantes más celebrados de la velada ocurrió cuando los artistas entonaron juntos las estrofas de "Al jardín de la república", la célebre zamba compuesta por Virgilio Carmona e inmortalizada en la historia de la cultura nacional por la voz de Mercedes Sosa.

El homenaje a la tierra tucumana y la huella de Mercedes Sosa

La interpretación de la zamba que retrata los paisajes e idas de la provincia mediterránea cobró un significado especial en suelo tucumano. La obra evoca la memoria de la "Negra" Sosa, nacida un 9 de julio en San Miguel de Tucumán a pocos metros de la Casa Histórica, y cuya trayectoria artística de más de medio siglo llevó la música nativa hacia escenarios de todo el mundo.

Tras la presentación, el propio Chaqueño Palavecino volcó su alegría en redes sociales compartiendo imágenes del encuentro junto a la frase: "Para las tucumanas. Mujer galana, naranjo en flor. Qué lindo lo que vivimos en Monteros de la Patria junto a Destino San Javier". Por su parte, la agrupación le respondió expresando el sentimiento de compartir escenario con el referente salteño: "Qué honor tan grande".

El Chaqueño Palavecino con Destino San Javier en Festival Nacional Monteros de la Patria en Tucumán.

Clásicos del folklore y un aniversario sobre el escenario

Además del tributo a la obra que inmortalizó la cantora tucumana, el repertorio compartido incluyó otros clásicos del cancionero popular, entre ellos la aclamada pieza "Déjame que me vaya". El show coincidió además con la celebración de un nuevo aniversario de formación para Destino San Javier, que eligió festejar la fecha en la localidad donde se iniciaron las raíces de la formación.

A través de sus plataformas digitales, el trío manifestó su gratitud hacia el público local: "Celebramos un nuevo aniversario de Destino San Javier y volvimos a hacerlo en el lugar que nos vio nacer: Monteros, Tucumán. No hay mejor manera de festejar que compartiendo nuestra música con ustedes, en nuestra tierra y rodeados de tanto cariño. Gracias, Monteros, por cantar con nosotros una noche más y por ser parte de esta historia que seguimos escribiendo juntos. ¡Qué alegría volver a casa!".