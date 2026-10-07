Víctor Heredia contó su historia desconocida con Mercedes Sosa y dejó mudo a Mario Pergolini: "La gente se dio cuenta"

Víctor Heredia volvió a quedar en el centro de la escena tras protagonizar un imperdible momento televisivo. El emblemático cantautor argentino estuvo de invitado y sorprendió al conductor Mario Pergolini al revelar divertidas historias inéditas de sus años en los escenarios, incluyendo un cruce inolvidable con la legendaria Mercedes Sosa y una insólita situación que vivió frente a miles de personas.

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Durante la charla, el artista recordó de forma desopilante cómo era la personalidad de "La Negra" Sosa y el carácter tajante con el que manejaba sus convocatorias. "La Negra era tremenda. Te llamaba por teléfono, por ejemplo desde Estados Unidos, y me decía: 'Nene, te mandé unos pasajes. El miércoles quiero que vengas a cantar conmigo a Nueva York'", rememoró entre risas.

Ante la sorpresa del conductor, Heredia detalló que no había margen para excusarse ni argumentar otros compromisos: "Se enojaba porque yo decía 'no, pero mirá...'. Me decía: 'Olvidate de los cumpleaños, las comuniones, los casamientos, nada. Vos venís conmigo y cantás conmigo en el Carnegie Hall'".

Un papelón internacional y la salvación del público

El cantautor contó que terminó aceptando la propuesta y viajó a Estados Unidos para compartir escenario en el emblemático teatro neoyorquino, donde en la platea se encontraban figuras de la talla de Robert De Niro, Meryl Streep y Joan Baez. "Casi me muero, ¿viste? Es más, me olvidé la letra", confesó entre risas sobre la interpretación de Sobreviviendo.

Sin embargo, esa no fue la única vez que la memoria le jugó una mala pasada. Heredia sumó otra insólita experiencia ocurrida en el estadio Luna Park durante la presentación de su obra indigenista Taki Ongoy. El público le pedía efusivamente que cantara su clásico El viejo Matías, algo que no estaba en el repertorio planeado para esa noche.

Tras la insistencia de los espectadores y el pedido del propio Tito Lectoure para que saliera a cantar y evitar incidentes, el músico volvió al escenario, pero la mente se le puso en blanco por completo. "Salí, y mirá lo que es la negación: empecé a tocar la guitarra y me di cuenta de que no me acordaba para nada de la letra", recordó.

Desesperado en pleno escenario, apeló a la ayuda de su bajista, Ricky Olarte: "Lo miro y le digo 'Ricky, no me acuerdo ni de qué va la historia'. 'Es la historia de un viejito que vivía en la estación de Paso del Rey', me decía... ¡Lo quería matar!". Finalmente, la salvación llegó de la mano de los fanáticos: "La gente se dio cuenta y empezó a cantar. Desde ese día dije: 'Salgo con folio y letra'".