Tras la gran repercusión de "El arte de querer", Campedrinos y Euge Quevedo vuelven a unirse para presentar "La Flor Amarilla", una zamba carpera que apuesta al ritmo y la celebración. Esta nueva canción se destaca por su espíritu festivo y su invitación al baile, combinando la tradición de la peña con la fuerza del baile popular.

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Lejos de dividir géneros, la propuesta busca unir a través del folklore, creando un diálogo entre el pasado y el presente musical. "La Flor Amarilla" convierte una despedida en una verdadera fiesta. Su ritmo enérgico y contagioso, junto a las voces de Campedrinos y Euge Quevedo, construyen un encuentro musical que mezcla distintas sensibilidades en la música popular argentina.

Este lanzamiento llega en un momento clave para Campedrinos, que atraviesa un año de grandes logros. Entre ellos, la consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y su participación representando a Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Además, "La Flor Amarilla" forma parte del proyecto "Zambas", donde Campedrinos trabaja tanto sobre clásicos del género como en nuevas composiciones propias, con el objetivo de ampliar el cancionero popular y renovar la escena folclórica. Tras su primera colaboración marcada por el romanticismo, esta vez Campedrinos y Euge Quevedo optaron por un tono más relajado y festivo. La canción invita a cantar, bailar y disfrutar del presente de una música de raíz que sigue encontrando nuevas formas de llegar a distintos públicos.

"La Flor Amarilla" forma parte del proyecto "Zambas" de Campedrinos.

El furor por "La noche sin ti" de Los Huayra llegó al cuarteto

Por su parte, Valentina Márquez continúa apostando fuerte por los grandes éxitos de la música popular argentina y esta vez eligió sorprender a su público con una versión muy especial de 'La noche sin ti', uno de los temas más emblemáticos de Los Huayra. El tema original fue lanzado en 2012 y con el tiempo se transformó en un verdadero clásico, acumulando más de 49 millones de reproducciones en YouTube.

Su impacto fue tan significativo que la propia banda decidió hacer una reversión junto a La Konga en formato cumbia, que hoy supera los 77 millones de visualizaciones en la plataforma digital. Ahora, la cantante cuartetera le dio una vuelta de tuerca al tema, trasladándolo al universo del género popular cordobés.

Valentina le imprimió toda la energía y el sabor característicos del tunga tunga, aportando una interpretación cargada de emoción y con su sello personal. Los seguidores de la artista recibieron con entusiasmo esta nueva versión, valorando especialmente la fuerza de su voz y la sensibilidad con la que abordó un tema que ya forma parte del cancionero popular argentino. Sin dudas, Valentina logró darle un aire fresco y renovado a un clásico que sigue conquistando generaciones.