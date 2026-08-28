Llega un show de folklore gratuito a la ciudad de Buenos Aires: así será "Tierra adentro"

Entre las diferentes propuestas de la ciudad de Buenos Aires, llega un espectáculo imperdible para los amantes de las danzas tradicionales: Tierra adentro. Se trata de un show del Ballet Folklórico Nacional que se podrá disfrutar completamente gratis en el Palacio Libertad (ex CCK).

Así será el espectáculo del Ballet Folklórico Nacional

El Ballet Folklórico Nacional presenta Tierra adentro, un espectáculo que reúne nuevas coreografías inspiradas en distintas regiones del país. Se podrá disfrutar el próximo 2 de septiembre desde las 16 hs en la Sala Argentina del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA).

El Ballet Folkórico Nacional presentará "Tierra adentro" el miércoles 2 de septiembre

Con dirección de Glenda Casaretto y subdirección de Fernando Muñoz, la propuesta ofrece un recorrido escénico por diferentes puntos del país para celebrar la identidad federal y las tradiciones argentinas. Las coreografías que se podrán disfrutar serán las siguientes:

Sueño de la pastora (Coreografía de Santiago Ayala y Norma Viola).

Zamba y Chacarera ( de Nydia Viola).

Campo afuera (Glenda Casaretto, Fernando Muñoz y Eduardo Virasoro).

A mis viejos (Natalia Turelli, Cesar Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath).

Rezonga Bandoneón (Natalia Turelli, Cesar Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath).

Buenos Aires adiós (Jimena Visetti y Manuel Visetti).

Espulgasueños (Jimena Visetti y Manuel Visetti).

Romance en guaraní (Luis Marinoni).

Raíz Litoral (Soledad Diz y Alfredo Ribalta).

¿Cómo adquirir las entradas gratuitas para el show?

El espectáculo será completamente gratuito, pero se debe hacer una reserva previa de las entradas. La solicitud se puede gestionar virtualmente en la página oficial de Palacio Libertad a partir del domingo 30 de agosto a las 14 hs, hasta agotar el cupo disponible de tickets.

Cada persona podrá solicitar hasta dos entradas, incluso para menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). Cuando el cupo para la actividad se alcance, quedará deshabilitada la opción de completar el formulario.

Solo hay que completar el formulario y acercarse el día de la actividad, se puede desde las 14 hs y hasta el comienzo de la función, a la boletería para retirar las entradas físicas. Además de los tickets virtuales, habrá un cupo reducido de entradas que se entregarán presencialmente el mismo 2 de septiembre hasta agotar la capacidad de la sala.