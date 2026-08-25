Como en Europa, pero en la ciudad de Buenos Aires: llega la Opera de París y se podrá disfrutar gratis

Entre las diferentes propuestas de la ciudad de Buenos Aires, llega una imperdible para los amantes de la música lírica: Ópera de Verano, una iniciativa de la Ópera Nacional de París que acerca al prestigio. Lo mejor es que el público podrá disfrutarlo totalmente gratis.

Cómo será "Ópera de Verano": la oportunidad para disfrutar a la Ópera de París en la ciudad

El ciclo Ópera de Verano se realizará este miércoles 26 y el viernes 28 de agosto en la Alianza Francesa de Buenos Aires Sede Centro (Av. Córdoba 946). La actividad comienza a las 19 hs en ambas fechas.

Allí se podrá disfrutar en la pantalla gigante de cuatro producciones recientes grabadas en el Palais Garnier y en la Opéra Bastille. La programación reúne dos grandes títulos de la ópera y dos espectáculos de danza que reflejan la excelencia artística del Ballet de la Ópera de París.

La propuesta invita a los aficionados y a los que desean descubrir el universo por primera vez a acercarse al a una experiencia única llena de riqueza del patrimonio musical y coreográfico francés e internacional. Lo mejor es que la entrada es libre y gratuita y no es necesario inscribirse previamente.

¿Cómo es la programación del ciclo Ópera de Verano?

Miércoles 26 - La Bohème – Giacomo Puccini

La Bohème es uno de los grandes clásicos de la ópera. Ambientada en el París del siglo XIX, sigue la vida de un grupo de jóvenes artistas que comparten sueños, dificultades económicas y una intensa amistad. La historia sigue el amor entre Rodolfo y Mimì, una relación llena de ternura, esperanza y fragilidad que convierte esta obra en uno de los relatos más universales sobre el amor y la juventud. Su música, de extraordinaria sensibilidad, ha hecho de La Bohème una de las óperas más representadas del mundo.

Viernes 28 - Balanchine / Béjart / Pite

El programa del viernes reúne piezas de los coreógrafos más influyentes de la historia de la danza para recorrer distintos lenguajes coreográficos dentro del ballet: