Emoción por los dos bailarines bonaerenses que ganaron el Mundial de Tango 2026

En una noche repleta de emoción y talento con un Teatro Gran Rex colmado, Nicolás Schell y Nair Schinca alcanzaron la cima de la danza rioplatense al coronarse campeones mundiales en la categoría Tango Escenario dentro del marco del Festival Tango BA 2026. La pareja oriunda de la localidad bonaerense de Merlo prevaleció en la modalidad de mayor despliegue acrobático, caracterizada por la exigencia técnica, la coordinación milimétrica y la expresividad en la pista.

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El podio de la apasionante definición se completó con la dupla integrada por Diego Ortega y Aldana Silveyra, quienes obtuvieron el segundo puesto, mientras que Facundo Cabral y Mara Navarro alcanzaron la tercera colocación. "Estamos felices. Colapsados, también", manifestó Schell instantes después de conocer el veredicto.

La consagración representa el corolario para un binomio de vasta trayectoria en el circuito artístico local e internacional, que desde 2010 integra prestigiosas compañías porteñas y realiza giras de exhibición por diversos continentes. Para la pareja significó además una ansiada revancha, ya que en la edición de 2013 habían logrado el subcampeonato en este mismo certamen.

La velada de cierre en el emblemático coliseo porteño terminó de configurar el mapa de ganadores de la competencia internacional organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires:

Tango Escenario: Nicolás Schell y Nair Schinca (Merlo, provincia de Buenos Aires).

Tango de Pista: Lucas Gauto y Naima Gerasopoulou, representantes de Córdoba Capital, se consagraron en la variante centrada en el abrazo y el estilo tradicional del baile de salón.

Tango Senior: Adrián Romero y Marcela Pilatti, en representación de la Ciudad de Buenos Aires, resultaron vencedores en la categoría reservada para bailarines de más de 55 años.

Nicolás Schell y Nair Schinca alcanzaron la cima del tango en una noche única en el Teatro Gran Rex.

La gala decisiva contó con un destacado marco cultural. Durante la noche final de Tango Escenario se presentó el legendario vocalista Raúl Lavié junto a su Quinteto, además del despliegue en escena de Ellas son tango, la propuesta artística protagonizada por Andrea Ghidone que rinde homenaje a las referentes femeninas del género.

Asimismo, la jornada previa dedicada a la definición de Tango de Pista tuvo su momento de emotividad con la actuación de Milagros Amud junto a su trío y un sentido reconocimiento a la mítica bailarina María Nieves. Dirigido por Silvia Toscano, este homenaje incluyó a cinco parejas que recrearon una de las coreografías más icónicas que Nieves presentó históricamente en las finales realizadas en el Luna Park.

Un festival multitudinario que colmó la Ciudad

Bajo la dirección artística de Gustavo Mozzi, el Tango BA Festival y Mundial 2026 se desarrolló entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre. Durante dos semanas, la grilla ofreció más de 150 recitales, piezas escénicas, talleres de baile, milongas, proyecciones cinematográficas, exhibiciones y ferias temáticas distribuidas en 50 sedes de 34 barrios porteños, movilizando a más de 2.000 artistas.

La apertura oficial tuvo lugar en la Usina del Arte con una mega producción que reunió a la Orquesta del Tango de Buenos Aires, la Camerata Argentina, Abel Pintos, Vicentico y Milagros Amud. El cierre conceptual, en tanto, tuvo lugar en el Teatro Colón con la actuación conjunta del Sexteto Mayor, el Ryota Komatsu Quinteto, la Camerata Argentina y José "Pepe" Colángelo.

En su 24ª edición, el certamen de baile marcó una concurrencia internacional récord con más de 800 parejas inscriptas procedentes de 47 países. Tras llevar a cabo las clasificatorias preliminares entre febrero y julio en 26 ciudades argentinas y del exterior, la Usina del Arte albergó las instancias de cuartos y semifinales, seleccionando a las 60 parejas finalistas (40 en Pista y 20 en Escenario) que brillaron en el Gran Rex.