La primera jornada de República Folklore en el Parque de la Ciudad tuvo uno de sus momentos más destacados con la presentación de Abel Pintos, quien combinó clásicos de su repertorio con un tributo a Gustavo Cerati y Mercedes Sosa ante miles de espectadores. Otro momento especial de esa misma noche fue la presentación de Soledad Pastorutti.

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En primer lugar. el músico bahiense inició su recital con "Taki Ongoy II", de Víctor Heredia, y "Para cantar he nacido", para luego repasar canciones centrales de su carrera como "Sueño dorado" y "La llave". Esta última pieza fue la que interpretó frente al Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

"Cactus" y "Zona de promesas": el puente entre Cerati y Mercedes Sosa

Volviendo al multitudinario evento del fin de semana, el tramo más emotivo del espectáculo de Abel Pintos llegó cuando dedicó un bloque especial a dos figuras fundamentales de la música popular argentina. En ese segmento, interpretó "Cactus" y "Zona de promesas", dos composiciones de Gustavo Cerati que le permitieron enlazar directamente el universo del rock nacional con la memoria de Mercedes Sosa.

La elección de "Zona de promesas" remitió a la versión que la cantante tucumana grabó a dúo con Cerati en 2009 para Cantora, su último álbum de estudio editado pocos meses antes de su fallecimiento. Aquella colaboración adquirió una dimensión aún más íntima tras el accidente cerebrovascular que sufrió el músico en Caracas en mayo de 2010 y durante los cuatro años que permaneció internado hasta su muerte en septiembre de 2014.

Abel Pintos rindió tributo a Gustavo Cerati y Mercedes Sosa mediante las interpretaciones de "Cactus" y "Zona de promesas".

Con el correr del tiempo, esa grabación junto a "La Negra" se convirtió en un símbolo del vínculo entre Cerati y su madre, Lilian Clark, quien acompañó de cerca todo su proceso de internación. Al elegir una de las obras más representativas de su hijo, ella misma explicó el valor personal de aquella interpretación con una frase recordada: "Me quedo con la que leyó Mercedes Sosa porque habla de mí".

En el escenario de República Folklore, la versión de Abel Pintos recuperó esa historia compartida entre ambos referentes y la integró a una noche atravesada por el cruce generacional y los homenajes a la música argentina.

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Otro de los momentos más celebrados de la noche llegó con la presentación de Soledad Pastorutti, quien abrió su espectáculo con La viajera, una canción que homenajea las grandezas y los paisajes de cada rincón de la Argentina. A lo largo de todo el recital, la cantante de Arequito apostó por un repertorio profundamente autóctono y rescató clásicos que no interpretaba en vivo desde hacía mucho tiempo, entre ellos Pilchas gauchas y Punta Cayastá.