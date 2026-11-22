Cuti Carabajal habló sobre su amistad con Milo J. PH Martín Cossarini

Cuti Carabajal habló sobre el fenómeno cultural que genera Milo J al acercar las raíces criollas a las nuevas generaciones y dio detalles inéditos de la amistad que construyeron. El histórico referente de la música popular destacó la proyección internacional del joven artista -que recientemente llevó el género a uno de los programas más vistos de Estados Unidos- y reveló datos personales sobre su vínculo, entre ellos que el músico de Morón adquirió una propiedad en La Banda, Santiago del Estero, en el mismo barrio donde reside el propio compositor.

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Durante una entrevista, Carabajal analizó la reacción del ambiente tradicional frente al desembarco de referentes urbanos en el repertorio nativo. Si bien reconoció que existen ciertas posturas conservadoras, sostuvo que el respaldo masivo del público joven resulta imposible de frenar y termina por abrirle puertas al género.

"Algunos como que resisten, pero la mayoría, cuando a la juventud o a la gente le gusta, ya está todo dicho, no importa que no le guste uno u otro, ya está dado, y el folklore entra, o la música entra como sea. Porque no se puede negar o evitar que los fenómenos lleguen. Y van llegando, van llegando, y hay que aceptarlo", reflexionó.

El origen del vínculo, las canciones compartidas y la mudanza a Santiago del Estero

El guitarrista y cantor santiagueño recordó que el primer acercamiento profesional ocurrió cuando el equipo de producción de Milo J los convocó para acercarle composiciones inéditas con vistas a un proyecto discográfico ligado al género. Sin embargo, al reunirse comprobaron que el joven intérprete ya tenía un profundo conocimiento del cancionero tradicional y solía cantar clásicos del repertorio familiar como La pucha con el hombre y Dejame que me vaya.

Cuti Carabajal.

A partir de esa sesión en la que terminaron grabando juntos, la relación trascendió lo estrictamente musical para consolidarse en el plano personal. Carabajal contó que Milo J asistió a su festejo de cumpleaños en Santiago del Estero y decidió echar raíces en la provincia al comprar una vivienda en La Banda, muy cerca de su propio hogar.

Además, el veterano folklorista destacó la generosidad del joven artista al convocarlos de manera recurrente a sus presentaciones más multitudinarias en el país. Tras haber compartido escenario en el estadio de Vélez Sarsfield y en distintos shows en el Movistar Arena, adelantó que ya recibieron la invitación para volver a cantar junto a él en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.