Natalia Pastorutti repasó uno de los momentos más exigentes de su carrera junto a su hermana Soledad, en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La cantante santafesina recordó el clima adverso que encontraron antes de salir a escena ante el exigente público chileno, conocido popularmente como "el monstruo", y cómo lograron revertir los nervios iniciales para conquistar el certamen.

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Al observar imágenes de archivo de aquella presentación en la Quinta Vergara -donde interpretaron el clásico Alma, corazón y vida-, los panelistas destacaron la solvencia escénica de la artista frente a una audiencia famosa por su rigor. En ese contexto, la cantante oriunda de Arequito explicó que la previa estuvo marcada por una fuerte tensión en el estadio debido a un episodio ocurrido instantes antes de su turno.

"Recuerdo que aparte esa noche había pasado esto de que Xuxa había subido antes y cantaba una canción muy conocida y que justo en Chile le habían cambiado la letra por algo que no era tan grato", relató la intérprete de Sapo Cancionero sobre el incidente que generó malestar en el predio.

El desafío frente al "monstruo" y el premio final a La Sole y Nati

Según detalló Pastorutti, esa modificación en el tema previo dejó un ambiente caldeado en la Quinta Vergara justo antes del espectáculo de las hermanas argentinas. La cantante reconoció que atravesó instantes de mucha incertidumbre antes de enfrentar al público trasandino, aunque finalmente la respuesta de los espectadores terminó con una ovación y la entrega del máximo galardón del festival.

Soledad y Natalia Pastorutti.

"Entonces como que estaba todo súper filoso, era muy difícil. Me acuerdo que esa noche fue de muchos nervios, pero bueno, después de estar ahí arriba creo que nuevamente nos surgió esto de la Gaviota y son un montón de lindos recuerdos que uno lo hacen crecer", concluyó la artista sobre aquella experiencia internacional.

Natalia Pastorutti, tras cantarle al Papa León XIV

Al ser consultada sobre sus sensaciones al encontrarse frente al sumo pontífice, Natalia reconoció que la situación la desbordó desde lo emocional. "Yo me emocioné mucho porque estaba al lado de Sole y, como siempre, ella habla mucho", comentó con humor la menor de las Pastorutti. Enseguida admitió que no logró contener el llanto durante la ceremonia: "Sí, mucho. La verdad que sí. Yo soy muy llorona".