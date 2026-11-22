La Sole habló sobre la interpretación de Pilchas Gauchas en Buenos Aires.

Soledad Pastorutti sorprendió al público al incluir en su repertorio Pilchas gauchas en la primera jornada del festival República Folklore en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un emblemático tema de Orlando Vera Cruz que no interpretaba en vivo desde hacía mucho tiempo y, en diálogo con El Destape Web, la cantante explicó por qué eligió rescatar esta composición en la celebración por sus 30 años de carrera y reflexionó sobre el sentido profundo de una letra que reivindica las raíces nacionales frente al desarraigo cultural y las modas extranjeras.

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La voz de Brindis y Tren del Cielo señaló que el armado de la lista de temas para las dos noches del evento porteño implicó buscar un equilibrio entre los momentos festivos y aquellos pasajes destinados a la escucha atenta. En ese contexto, definió la obra de Vera Cruz como una pieza fundamental de sus inicios artísticos, cuando apenas tenía 12 o 13 años y elegía canciones junto a su padre para diferenciarse sobre los escenarios.

"Sin dudas que es un emblema dentro de mi trayectoria. No podía no estar, porque estoy festejando 30 años con la música. Lo que a mí me diferenciaba en mis primeros pasos era esa nenita de 13, 12 años haciendo Pilchas gauchas", aseguró la artista, quien además reveló que visitó recientemente al autor en su rancho para anticiparle que volvería a cantar el tema en este encuentro.

El consejo a los artistas del trap y la aclaración sobre Buenos Aires

Más allá del valor nostálgico, Pastorutti destacó la vigencia del mensaje de Pilchas gauchas y contó que suele recomendar el repertorio tradicional a los músicos de las nuevas generaciones urbanas. "Siempre que me encuentro con alguien del trap le digo: escuchen a Larralde, porque puede haber reversiones muy buenas", comentó sobre el cruce entre el folklore y los sonidos actuales.

Ante la contundencia de los versos de la canción -que cuestionan a quienes "viven de espalda al país" o "mirando a Europa"-, la cantante aclaró que su interpretación en la capital porteña no busca confrontar con los habitantes de la ciudad, sino señalar el temor al prejuicio que muchas veces lleva a ocultar el origen propio.

La Sole.

"Sé que es una letra dura, pero no es una crítica a la capital. La capital, que hoy nos recibió con estos brazos abiertos, tiene casi la mitad de sus habitantes que han venido de las provincias. Es una crítica a la gente que a veces por querer pertenecer -que me ha pasado a mí, que he venido a Buenos Aires tratando de no olvidarme de decir las eses donde van- tiene miedo de que se le rían", explicó. Para reforzar ese concepto, compartió el escenario con Lucía, una guitarrista oriunda de Buenos Aires, como símbolo de unión entre el interior y la ciudad.

Qué dice la letra de Pilchas gauchas

Escrita por Orlando Vera Cruz, la obra denuncia la pérdida de la memoria histórica y el desprecio hacia las costumbres criollas por parte de sectores que imitan modelos foráneos sin conocer la cultura local. En sus estrofas más directas, el tema sostiene que "no puede querer la madre aquel que fue abandonado" y califica como "guacho de nuestra cultura" y "extranjero en su lugar" a quien cultiva músicas lejanas mientras ignora una baguala, un valseado o autores como José Hernández y Leopoldo Lugones.

Hacia el final, la canción apunta contra quienes juzgan la vestimenta tradicional -"si te ven pilcha gaucha dicen que andás disfrazao"- y concluye con una declaración de principios sobre la identidad y el encuentro: "Soy un criollo nada más, no vengo a buscar tu aplauso, sólo quiero tu hermandad".