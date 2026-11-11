Emoción por Abel Pintos cantando para al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione y un regalo especial

En el marco de su intensa agenda de actividades en el país, el papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita al recorrer el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown. La jornada contó con una fuerte impronta artística y comunitaria donde la música ocupó un lugar central, destacándose la participación del popular artista Abel Pintos.

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El reconocido cantautor de Bahía Blanca se presentó junto al coro de la institución y su guitarrista Marcelo Predacino para entonar una versión especial de su clásico tema "La Llave", ante la atenta mirada del Santo Padre, residentes, trabajadores y miembros de la comunidad religiosa.

"No lo olvidaremos en nuestras vidas": el conmovedor mensaje en redes de Abel Pintos

Conmovido por la experiencia compartida junto a los residentes del establecimiento que alberga a unas 400 personas con discapacidad, Abel Pintos expresó sus sensaciones a través de su cuenta oficial de Instagram, acumulando miles de reacciones en muy pocos minutos. Allí compartió el video de su interpretación musical.

"Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría", compartió el músico bahiense, definiendo la jornada como "una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas". El artista cerró su publicación con una sentida dedicatoria: "Gracias, Dios. ¡Aguante la fe! Amar es para valientes".

El mensaje de Abel Pintos tras cantar para el Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

Por su parte, tras escuchar la interpretación y los testimonios de los presentes, el Sumo Pontífice reconoció el valor del número artístico y pronunció un cálido agradecimiento dirigido a los protagonistas: "Gracias por la música".

El obsequio especial de Abel Pintos y los detalles de la visita del Papa León XIV

Además de ponerle voz al emotivo encuentro en el salón principal del Cottolengo, Abel Pintos preparó un detalle significativo para agasajar al máximo representante de la Iglesia católica: mandó a fabricar tres guitarras acústicas personalizadas que llevan grabadas el nombre y la firma de León XIV.

Una de las piezas fue entregada directamente como presente institucional al Pontífice, otra quedó bajo resguardo de la comunidad de Don Orione en Claypole, y la tercera se sumó a la colección personal del intérprete, coronando una jornada histórica de profunda conexión humana y espiritual.