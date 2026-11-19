Abel Pintos invitó a Valentina Alfonso y a Emanuel a cantar a su próximo show en el Gran Rex, luego de compartir un emotivo momento al interpretar "La llave" para el papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

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La invitación se conoció a través de la cuenta de la institución, que compartió un posteo en redes sociales donde ambos jóvenes se enteran de la convocatoria del artista. "Quería hacerles una invitación, estoy haciendo unos conciertos en el Teatro Gran Rex y me encantaría que ustedes pudieran venir a compartir conmigo una vez más La llave, para que la cantemos al público y que volvamos a ser felices", se escucha decir a Abel Pintos, mientras se ve la reacción de sorpresa de Emanuel y Valentina.

El cantante manifestó: "Si ustedes pudieran y quisieran venir, sería una alegría muy grande". El encuentro está previsto para la noche de este jueves 19 de noviembre en el icónico teatro de Avenida Corrientes.

La canción que compartieron durante la visita del Papa

El primer encuentro musical de Pintos, Valentina y Emanuel tuvo lugar el lunes 9 de noviembre, cuando León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione. Allí, el cantante interpretó “La llave” junto a músicos y voces vinculadas a la institución, en una jornada que también incluyó testimonios de residentes.

Valentina, la vecina de Burzaco, contó que había participado de los ensayos previos y destacó el vínculo que construyó con las personas que viven en el lugar: "Me decían que estaban contentos por mí. Todos nos recibieron con mucho cariño, calidez y paz".

También el propio Abel Pintos compartió su emoción en redes sociales, tras la presentación: "Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría" había sostenido. "Gracias, Dios. ¡Aguante la fe! Amar es para valientes", concluyó en su posteo.