Duelo en el folklore por la muerte de un histórico docente y pionero de las danzas

La cultura popular de la Patagonia está de luto. Este lunes 31 de agosto se confirmó la partida física de Walter Dante Zinna a los 66 años. Reconocido profesor, coreógrafo y divulgador del arte nativo, el maestro dejó una impronta imborrable en la provincia de Santa Cruz tras dedicar décadas a la enseñanza de las tradiciones y al acompañamiento de sucesivas camadas de bailarines.

{{{htmlAmp}}}

Radicado en la ciudad de Caleta Olivia, donde cimentó la etapa más fructífera de su recorrido profesional y comunitario, la noticia sobre su deceso provocó un hondo dolor entre alumnos, colegas e instituciones tradicionalistas del territorio patagónico.

La huella pedagógica y artística de Zinna quedó indisolublemente asociada a la fundación, en el año 2005, del Ballet Raíces de Santa Cruz. A través de esta agrupación, impulsó un espacio formativo y de proyección que sirvió como plataforma para que decenas de jóvenes promotoras y promotores de la danza tradicional llevaran la identidad regional a diversos escenarios del país.

Su labor diaria no se limitó al dictado de clases o al diseño de cuadros coreográficos; estuvo guiada por un constante compromiso con la memoria colectiva y el sentido de pertenencia. Por esta vocación de servicio al arte, en 2019 fue distinguido de manera oficial por la Municipalidad de Caleta Olivia. En aquel homenaje, el docente sintetizó su anhelo de "dejar una huella", un objetivo ampliamente cumplido en el afecto y la formación de sus dirigidos.

El destacado formador de 66 años fue el gestor del Ballet Raíces de Santa Cruz (Facebook/walter.dante.zinna.2025).

En el plano comunitario, como bien informa La Opinión Austral, Zinna también desplegó una destacada acción social al participar activamente como creador y voluntario de la Asociación Mechenien, entidad abocada a la promoción de actividades culturales y vecinales en el norte santacruceño.

Mensajes de adiós para un referente entrañable del folklore de Santa Cruz

Tras conocerse la triste novedad, las redes sociales y los centros culturales del sur se poblaron de homenajes hacia quien fuera considerado una guía dentro del movimiento folklórico austral: "Fuiste un gran referente para todos los que te conocimos. Un hombre maravilloso, que dio todo y hasta más por el arte en nuestra ciudad", expresó una de sus alumnas al despedirlo.

"Caleta, la cultura y la danza hoy están de luto… porque se fue el Maestro", coincidió otro de los mensajes difundidos por referentes del ámbito artístico provincial. Estos comentarios demuestran que el fallecimiento de Zinna marca el cierre de una etapa dorada para la enseñanza folklórica , pero su memoria perdurará en cada escenario, zapateo y zarandeo que mantenga vivas las raíces del suelo patagónico.