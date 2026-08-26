Cuti Carabajal rompió el silencio tras su internación: "Estoy recuperándome"

Preocupación en el ambiente del folclore nacional por la salud de Cuti Carabajal, quien debió ser internado en las últimas horas en un sanatorio céntrico de la capital de Santiago del Estero a causa de una neumonitis bilateral. Sin embargo, en diálogo exclusivo con un medio local, el histórico músico llevó tranquilidad a sus allegados y al público al confirmar que evoluciona de manera favorable.

Al referirse a los desencadenantes de su complicación respiratoria, el artista detalló su estado de salud actual: "Sufro desde hace un tiempo de asma y, cuando hay cambios bruscos de temperatura o ando un poco excedido de viajes, el cuerpo se resiente". En la misma conversación con El Liberal, la emblemática figura de la música popular aprovechó para hacer un emotivo recorrido por sus orígenes en La Banda y sus comienzos con el canto: "Yo nací para cantar".

"Desde los 10 años tocaba la guitarra para los amigos y a los 16 me fui a Buenos Aires integrando el grupo familiar, Los Carabajal", recordó el artista y repasó anécdotas de su niñez y el vínculo con su tierra natal: "Soy bandeño, hincha del Club Sarmiento, donde jugaba en la quinta división. En la Escuelita Güemes nos llevaron a Miramar en colonia de vacaciones a conocer el mar. Viajamos en el Tren Estrella del Norte, un recuerdo hermoso creado por Evita. Felices los chicos".

En el tramo final de la entrevista, el referente folclórico remarcó el constante afecto que recibe en cada punto del país junto a su compañero de ruta y escenario. "Con Roberto viajamos mucho, la gente tiene un gran cariño por nosotros. Lo lindo de todo este mundo de la música es el respeto de los jóvenes", resaltó.

El popular artista Cuti Carabajal detalló su estado de salud actual tras la internación.

La internación se produjo pocos días después de su última presentación en vivo. Durante el fin de semana, el artista participó del espectáculo Trilogía Santiagueña, realizado en el Teatro Mercedes Sosa de la provincia de Tucumán, donde volvió a compartir su repertorio con la audiencia antes de iniciar su proceso de recuperación.

Cuti Carabajal sorprendió con una dura lectura del folklore: "La gente es muy pobre"

Carlos "Cuti" Carabajal es, en muchos sentidos, uno de los pilares de la historia misma del folklore argentino contemporáneo. Y en una reciente entrevista sostuvo una dura lectura del género popular y su relación con la vida de la gente, sorprendiendo a los periodistas.

Invitado al programa de stream Infobae al regreso, Cuti Carabajal habló sobre lo difícil que es vivir de la música en la Argentina, reconociendo que es un rubro que "tiene sus altibajos" y aunque "no se mete mucho en política", confesó que muchas canciones reflejan la realidad social de su Santiago del Estero: “En el interior falta agua, la gente es muy pobre. Las canciones un poco hablan de eso también”.

Integrante de la emblemática familia Carabajal, Cuti fue uno de los pilares de Los Carabajal, conjunto que marcó a varias generaciones con su manera de interpretar chacareras, zambas y gatos. Desde allí, no solo consolidó su estilo como percusionista y cantor, sino que también aportó una mirada propia sobre el folklore: una que respeta la raíz, pero que no le teme a la renovación.