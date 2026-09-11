Dónde ver online "The Mandalorian y Grogu", la nueva película del universo Star Wars: esta es la forma

El universo de Star Wars sumó un nuevo hito cinematográfico con el largometraje The Mandalorian y Grogu. Tras su paso por las salas de cine en mayo de 2026, la película dirigida por Jon Favreau y producida junto a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, traslada la historia del famoso cazador de recompensas a una escala mayor.

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La trama se sitúa en un periodo posterior a la caída del Imperio Galáctico, en el cual los remanentes imperiales y sus señores de la guerra permanecen dispersos por diversos rincones de las galaxias. Ante esta amenaza, la naciente Nueva República decide reclutar los servicios del legendario mandaloriano Din Djarin, interpretado nuevamente por Pedro Pascal, y de su joven aprendiz Grogu, para proteger la paz conseguida por la Rebelión.

Esta producción cuenta además con la música del aclamado compositor Ludwig Göransson y un elenco estelar que incluye la incorporación de Sigourney Weaver como la Coronel Ward, Jeremy Allen White como Rotta el Hutt y el regreso de Garazeb Zeb Orrelios.

¿Dónde ver la película y cómo convertirse en usuario?

La ansiada aventura de este dúo dinámico ya está disponible para disfrutar de manera exclusiva en el catálogo digital de Disney+. Para los fanáticos del formato de alta definición, la plataforma ofrece la película en calidad IMAX Enhanced, presentando la relación de aspecto extendida de IMAX y un apartado sonoro envolvente mediante la tecnología DTS:X para dispositivos que sean compatibles con el formato.

Quienes deseen convertirse en usuarios y acceder al título deben ingresar al sitio web oficial de Disney+ o descargar la aplicación en dispositivos móviles, televisores inteligentes o consolas. Una vez allí, se debe seleccionar el plan de suscripción que mejor se adapte a las necesidades de cada persona, crear una cuenta ingresando un correo electrónico y completar la información de pago requerida. Tras este sencillo proceso de registro, el contenido queda habilitado de forma inmediata para comenzar a reproducirse desde cualquier pantalla registrada.

"The Mandalorian y Grogu", disponible en Disney+. (Crédito de foto: Disney)

El amplio universo de Star Wars disponible en Disney+

La llegada de este largometraje a Disney+ se complementa con una vasta oferta de producciones pertenecientes a LucasFilm dentro del servicio. Los espectadores pueden revivir los orígenes del clan de dos mediante las tres temporadas completas de la serie original The Mandalorian.

Asimismo, la plataforma alberga aclamados títulos del universo galáctico como la galardonada serie Andor, junto con producciones derivadas e historias animadas. Como contenido adicional exclusivo, los suscriptores tienen acceso al podcast oficial del film cinematográfico.