The Mandalorian and Grogu: Disney+ anunció qué día estrena la película de Star Wars

Los fanáticos de Star Wars podrán volver a encontrarse con Din Djarin y Grogu en una nueva aventura que promete llevar a la dupla a rincones inéditos de la galaxia. La película Star Wars: The Mandalorian and Grogu se estrenará exclusivamente en Disney+ el próximo 2 de septiembre, después de su paso por los cines de todo el mundo.

La producción de Lucasfilm marca un nuevo capítulo para dos de los personajes más populares surgidos de la saga y propone una experiencia cargada de acción, emoción, humor y ternura. La película incluye nuevos desafíos para el mandaloriano y su joven aprendiz, además de nuevas criaturas, espectaculares efectos visuales, combates aéreos, enfrentamientos contra cazas TIE y varias sorpresas. Tras las tres temporadas de The Mandalorian, la historia vuelve a poner el foco en Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, y Grogu, quienes deberán enfrentar nuevas amenazas mientras continúan recorriendo diferentes sectores de la galaxia.

La película está dirigida por Jon Favreau, quien además participa como guionista y productor. El libreto fue desarrollado por Favreau, Dave Filoni y Noah Kloor, mientras que Filoni, presidente y director creativo de Lucasfilm, también se desempeña como productor. Uno de los grandes atractivos de esta nueva entrega es la incorporación de nuevos personajes interpretados por figuras de enorme reconocimiento. Sigourney Weaver y Jeremy Allen White forman parte del elenco, que amplía el universo de The Mandalorian con nuevas historias y protagonistas.

La película se desarrolla después de la caída del Imperio, aunque los señores de la guerra imperiales continúan dispersos por la galaxia. Mientras la Nueva República intenta consolidar las conquistas de la Rebelión y proteger los nuevos territorios, Din Djarin y Grogu vuelven a quedar involucrados en una misión que los llevará a enfrentarse a nuevos peligros.

El podcast oficial de The Mandalorian and Grogu

El estreno de la película llegará acompañado por otra propuesta para los fanáticos de Star Wars. Lucasfilm anunció el podcast oficial Star Wars: The Mandalorian and Grogu, que también estará disponible en Disney+ a partir del 2 de septiembre. El programa ofrecerá una mirada detrás de cámaras sobre la realización de la película y contará con testimonios de algunos de sus principales responsables. Los dos primeros episodios se estrenarán el mismo día de la llegada del filme a la plataforma.

El primer episodio se titula “Growing Up”, mientras que el segundo lleva el nombre de “Bigger & Different”. Ambos fueron grabados en el set del bar de la Base Adelphi utilizado durante la producción. Entre los invitados estarán Jon Favreau, director, coguionista y productor; Dave Filoni, presidente y director creativo de Lucasfilm, además de coguionista y productor; el compositor ganador del Oscar Ludwig Göransson; y los protagonistas Pedro Pascal y Sigourney Weaver. Incluso Grogu tendrá su momento dentro del podcast, aportando la cuota de ternura característica del personaje mientras el equipo creativo repasa los elementos que hicieron posible esta nueva película.