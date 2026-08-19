La postal de esta semana en la intersección de las calles Villarino y 9 de Julio golpeó de lleno en la memoria emotiva del tango en Chivilcoy. Mientras los parroquianos habituales compartían sus últimos cafés con emoción en el rostro, su histórico responsable, Ítalo Mucci, comenzaba el desarme de La Perla, la confitería que durante casi 40 años funcionó como punto de encuentro ineludible y faro de la cultura local.

El cese de actividades responde a una transacción inmobiliaria: el local cambió de propietarios y la nueva firma solicitó la devolución de la propiedad para llevar a cabo reformas. Más allá de la finalización del contrato de alquiler, en la comunidad prevalece un profundo pesar por la pérdida de un rincón identitario que se apaga sin contención institucional.

En mayo de 2003, a través de la Ordenanza N° 5470 promovida por el recordado cantor Jorge Raúl “Canario” Destaville, el Concejo Deliberante de Chivilcoy declaró a la intersección como “Esquina de Tango” de Interés Municipal. Como bien señala el medio local La Razón, pese a dicho reconocimiento formal, la inminencia del desalojo no generó respuestas ni acercamientos por parte de las autoridades locales.

"Parece que simplemente lo llevamos nosotros en el alma: los habitués y los propietarios. Se podría haber hecho algo, pero tendría que haber nacido de Cultura o de los concejales", expresó Mucci con evidente conmoción ante la falta de gestiones para resguardar el espacio.

Durante décadas, las mesas de La Perla cobijaron tertulias literarias, lanzamientos de libros, peñas folclóricas y presentaciones de grandes referentes del tango de la década del 40, desarrolladas siempre con acceso libre y gratuito. Asimismo, el café funcionó como un ámbito de trabajo e intercambio cotidiano para periodistas y trabajadores de prensa de la zona.

El solar ostenta un valor histórico que se remonta a los orígenes de la ciudad:

1854: Tras la fundación de Chivilcoy, allí funcionó la primera capilla del poblado.

Tras la fundación de Chivilcoy, allí funcionó la primera capilla del poblado. Fines del siglo XIX y principios del XX: Alojó el café de Giner e Isasmendi y la tienda "La Universal" (1910).

Alojó el café de Giner e Isasmendi y la tienda "La Universal" (1910). Décadas de 1930 y 1950: Albergó los populares billares de Humberto Ferrari y la confitería "La Macarena", antes de adoptar su denominación definitiva.

El recinto fue declarado de Interés Municipal en Chivilcoy en 2003, pero bajó sus persianas entre lágrimas de sus habitues.

La casa del tango y las esperanzas de una reapertura

Por su escenario improvisado pasaron figuras trascendentales de la música ciudadana de todas las épocas, así como exponentes contemporáneos. Entre los nombres destacados que dejaron su huella figuran Raúl Lavié, Fernando Rodas, Néstor Nolán, Roberto Leiva, Mara Helguera, Mario Farías, Héctor Marcelo y el ensamble Las Voces de Chivilcoy.

Pese al desarme del mobiliario y la preocupación por la continuidad laboral de sus trabajadores, Mucci dejó abierta la posibilidad de reabrir en otra locación: "No encontramos lugar para reemplazar esta esquina porque es irremplazable, pero hay conversaciones. Me gusta trabajar y amo este ramo. Si hallamos el sitio adecuado, trataremos de seguir con el café y los espectáculos".