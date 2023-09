Dura 102 minutos: cuál es la película de Disney que triunfa con un récord increíble

La última incorporación a la plataforma de streaming Disney+ se convirtió en una de las películas más vistas con un récord de visualizaciones en menos de una semana.

La película de Disney Elementos alcanzó un increíble récord desde su llegada a la plataforma de streaming Disney+, con un número de visualizaciones que la empresa del ratón Mickey Mouse no veía en los últimos años. La cifra que ilusiona a los fanáticos que desean ver cómo sigue la historia de los divertidos personajes.

"La historia presenta a Candela, una joven dura, avispada y pasional, cuya amistad con un chico divertido, sensible y que se deja llevar, Nilo, desafía sus creencias sobre el mundo en el que viven", reza la sinopsis de Elementos, que cuenta con las voces de Leah Lewis (Ember) y Mamaoudou Athie (Wade) en su versión original y es una reversión animada del clásico de William Shakespeare Romeo y Julieta.

En sus primeros 5 días desde su desembarco en Disney+, Elementos obtuvo 26,4 millones de vistas, superando al live action de La Sirenita, de Rob Marshall, que alcanzó los 16 millones de visualizaciones durante el mismo período de tiempo. A la vez, se convirtió en el mejor estreno en la plataforma desde la comedia animada Red, que no pasó por los cines debido a la pandemia de Covid-19.

Sohn reveló que el proyecto está inspirado en su infancia en Nueva York. "Mis padres emigraron de Corea a principios de la década de 1970 y construyeron una ajetreada tienda en el Bronx", explicó el realizador. Y agregó: "Estábamos entre muchas familias que se aventuraron a una nueva tierra con esperanzas y sueños, todos mezclados en una gran ensaladera de culturas, idiomas y hermosos vecindarios pequeños. Eso es lo que me llevó a Elemental. Nuestra historia se basa en los elementos clásicos: fuego, agua, tierra y aire. Algunos elementos se mezclan entre sí y otros no. ¿Y si estos elementos estuvieran vivos?".

La serie con la que Disney+ quería ganarle a Netflix y terminó cancelada

Malas noticias para los seguidores de How I Met Your Father, el spin-off de How I Met Your Mother. La serie protagonizada por Hilary Duff y creada por isaac Aptaker y Elizabeth Berger fue cancelada por Disney+ tras solo dos temporadas dejando así su final en el aire.

Tal y como informó Deadline, Disney+ confirmó la cancelación de la producción después de treinta episodios y dos temporadas. Una noticia que llega coincidiendo con otras cancelaciones de Hulu, plataforma propiedad de Disney que emite la serie en Estados Unidos, que también puso fin de forma abrupta a títulos como The Great, serie de época protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult o Doogie Kamealoha, una médica precoz, la continuación de Un médico precoz, la serie que lanzó a la fama a un jovencísimo Neil Patrick Harris a principios de los '90.