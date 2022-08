La originalidad y la potencia de Libertad Demitrópulos llegan al CCK para celebrar sus 100 años

(Por Emilia Racciatti) Con una obra singular, potente y avasallante que tomó dimensión política por su capacidad para contar con vehemencia a los oprimidos a contramano de sus versiones en la historia colonial y oficial, Libertad Demitrópulos, definida como "un secreto injustamente guardado de la literatura argentina", será celebrada este domingo en el Centro Cultural Kirchner (CCK), cuando se cumplan 100 años de su nacimiento, en el marco de un ciclo titulado "Operativo Libertad".

Entre talleres, presentación de textos críticos, conferencias, mesas de debate, lecturas performáticas y el lanzamiento de un libro con sus crónicas periodísticas, Dolores Reyes, Ariel Schettini, Matilde Sánchez, Nora Domínguez, I Acevedo, Rodolfo Edwards, Mariano Dorr, Florencia Abbate, Herminia Terrón y Silvia Hopenhayn protagonizarán una jornada que comenzará a las 15 en el CCK.

El cierre estará a cargo de Camila Sosa Villada representando al personaje de María Muratore, protagonista de "Río de las congojas", la novela publicada en 1981 y reeditada en 2014 en la colección que dirigía Ricardo Piglia en Fondo de Cultura Económica llamada la Serie del Recienvenido.

Demitrópulos nació el 21 de agosto de 1922 en el departamento jujeño de Ledesma y a los 18 años comenzó a ejercer como maestra de escuelas en Jujuy hasta 1940, cuando viajó a Buenos Aires para estudiar Letras. En 1951, se casó con el poeta Joaquín Giannuzzi y, más tarde, llegó la publicación de su narrativa: en 1978 la novela "La flor de hierro" y, tres años más tarde, la emblemática "Río de las congojas".

Un año antes de su muerte, en 1998, recibió el Premio Boris Vian por ese trabajo que Piglia ubicó como parte de una trilogía sobre la conquista española del Río de la Plata junto a "Zama", de Antonio Di Benedetto, y "El entenado", de Juan José Saer.

Reconocida por su fervorosa militancia peronista, Demitrópulos trabajó en el hogar escuela Eva Perón, donde conoció a Evita, cuya biografía publicó en 1984. Durante los 18 años de proscripción del peronismo (1955-1973) fue una militante activa de la resistencia.

Sobre cómo surgió la iniciativa de homenajearla en un encuentro, la escritora y editora, Liliana Viola, dice que "puede resultar insólito, pero la idea surgió a raíz de su nombre" y explica que Proyecto Ballena, el área que lleva adelante en el Centro Cultural Kirchner "dedica todo este año a debatir a través de cursos de lectura, 'destalleres' de arte y un gran festival que ocurrirá en octubre, los usos y desusos de la palabra Libertad".

"¿Por qué no hablar entonces de Libertad Demitrópulos? Este domingo se cumplen 100 años del nacimiento de una escritora que eligió su propio nombre -su padre, griego, le había puesto Eleuteria, que traducido al castellano significa 'libertad'- y que en toda su literatura trabaja la perspectiva ficcional de los personajes oprimidos, recorre paisajes del país y momentos históricos explorando los devaneos y las incoherencias de lo que cada quien dice que es la 'libertad'", repasa en diálogo con Télam.

Con una obra poderosísima y una novela como "Río de las congojas" que es considerada un clásico, ¿por qué es un secreto? Viola conjetura: "Siempre es un misterio la repercusión o su ausencia. Y siempre las hipótesis resultan insuficientes. ¿Por mujer? ¿Por su escritura tan poética? ¿Por peronista? ¿Por su bajísimo perfil? ¿Porque su marido Joaquín Giannuzzi era tan celebrado y una misma casa no admite dos premios nacionales?".

La asemeja a Aurora Venturini, ambas peronistas y reconocidas recién en los últimos años por sus obras, ya que advierte que sus escrituras, tan únicas, necesitan de una "novela llave" para entrar en sus mundos, y eso es "Las primas" para una y "Río de las congojas" para otra.

En ese sentido, considera que "hoy estamos más dispuestas a detectar y celebrar una literatura feminista y descolonial", y señala que "Libertad Demitrópulos la hizo en plena dictadura y sin el aplauso general".

Para Reyes, que participará de la mesa de debate sobre "Río de las congojas" junto a Matilde Sánchez y Ariel Schettini y escribió uno de los textos críticos para esta celebración, "se dice que es un secreto porque todos tenemos la sensación de que nunca fue leída como se merece".

Además, advierte que esta novela "es sin duda una de las mejores que se escribieron en América del sur: habla de nosotros, de quiénes fuimos y en consecuencia, de quiénes somos, de una forma muy profunda".

La autora de "Cometierra" la define como "una novela que no envejece pero que fue publicada en 1981, en cuya trama hay un desaparecido por el río, en el momento en que el mismo Estado argentino desaparecía miles de personas y tiraba cuerpos al agua en los vuelos de la muerte".

"Demitrópulos además se adelantó a todo, con un personaje que tiene una experiencia de varón trans y ciertas cuestiones que necesitamos por lo menos cuarenta años más para procesarlas y ponerlas en palabras. Ella lo hizo en plena dictadura militar y con la nefasta Guerra de Malvinas en puerta. ¿Cómo la iban a leer? Pocas novelas más molestas al autoritarismo asesino que esta. En 'Río de las congojas', la épica y la figura del héroe tienen tetas", asevera.

El escritor y editor I Acevedo será parte de la mesa de debate sobre peronismo y literatura, junto a Nora Domínguez, Rodolfo Edwards y Mariano Dorr, y en diálogo con Télam, explica que "hay mucho para trabajar y para pensar en relación al peronismo en la biografía que Demitrópulos escribió de Eva, pero también hay mucho para pensar acerca de por qué una autora como ella, que es peronista, trabaja el género de la manera en la que lo trabaja en novelas como en 'Un piano en Bahía Desolación' y genera unas alianzas entre mujeres y varones que están por fuera de la norma".

"Eso implica también que no es una autora del canon y creo que tiene que ver con estos personajes que trabaja por fuera de la norma y con su adscripción peronista. No es casual que eso ocurra porque las adscripciones de clase no están relacionadas con las adscripciones genéricas pero evidentemente hay una relación a pensar en esa combinación, donde podríamos pensar que hay un interés por lo popular y por personas que están por fuera de lo visible en momentos históricos donde todavía no se habían configurado formas para clasificar tan claramente los cuerpos", advierte el autor de "Algo se mueve. El cuento después de Walsh".

En ese sentido, sostiene que "el peronismo incorpora la existencia de un nuevo sujeto político y eso se va a relacionar con estos personajes de la novelas de Libertad, esas personas que están como en los márgenes".

La decisión de llamar a esta celebración "Operativo Libertad" es, según Viola, "por este carácter entre prepotente y candoroso de buscar que se vuelva una lectura que traspase los límites de las y los fanáticos, que los tiene", y fue una idea compartida con Gabriela Borrelli y Pablo Schanton, los otros organizadores e impulsores de la celebración.

"No la estamos descubriendo; la crítica ha pensado en ella hace rato", aclara y cita que justamente por eso invitaron, por ejemplo, a Nora Domínguez, Florencia Abbate y Mariano Dorr, entre otros críticos, a participar en una publicación que ya está online (www.proyectoballena.cck.gob.ar), y se llama "Que se hable de ella".

También están repartiendo sus poemas entre artistas como Juana Molina, Dani Umpi o Ibiza Pareo para que las vuelvan canción. "Si esta celebración impulsa a editoriales a incluirla en sus catálogos, el 'operativo' brindará por la tarea cumplida", expresa.

Durante la jornada del domingo se presentará también el libro "La Ventana de Libertad", un estudio crítico que contiene también la recopilación de las crónicas y artículos periodísticos que escribía en el diario El Pregón de Jujuy y en otros medios. La autora es Emilia Terrón, una académica jujeña que viene especialmente a presentarlo y el nombre del libro se debe a que La Ventana era el nombre de la columna que publicaba Demitrópulos.

Para conocer el cronograma completo de "Operación Libertad" se puede acceder a https://www.cck.gob.ar/events/gran-fiesta-de-la-literatura-homenaje-a-libertad-demitropulos/, las actividades no requieren reserva previa de entradas y el ingreso es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Por consultas se puede escribir a: atencionpublico.cck@cultura.gob.ar.

