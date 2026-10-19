"Lo dejamos acá": reparto y de qué trata la película argentina de Netflix con Ricardo Darín y Diego Peretti

La comedia y thriller encuentran un punto de inflexión en Lo dejamos acá, la producción argentina que está causando furor en Netflix. Dirigida por Hernán Goldfrid a partir de un guion de Emanuel Diez, la trama sigue a un psicoanalista pragmático que, frustrado por las limitaciones de los métodos tradicionales de la psicología, decide romper las normas éticas e intervenir de manera irónica y poco ortodoxa en la vida de sus pacientes. Todo parece mantenerse bajo un frágil equilibrio de poder hasta que la llegada de un nuevo cliente desata un juego de manipulaciones cruzadas y tensiones no resueltas. Con diálogos mordaces sobre la culpa, la salud mental y los vacíos existenciales, el film ofrece un retrato provocador sobre los límites del análisis.

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Elenco y personajes principales de "Lo dejamos acá"

El largometraje reúne a un elenco ya conocido por grandes producciones y de gran nivel del cine argentino:

Ricardo Darín (como Ulises Verón): un reconocido psicoanalista que atraviesa un profundo desencanto con su profesión. Agotado de los discursos repetitivos de la terapia convencional, empieza a empujar los límites éticos del encuadre analítico para forzar respuestas en sus pacientes.

Ricardo Darín en "Lo dejamos acá". (Crédito de foto: Netflix)

Diego Peretti (como Martín Bouchard): un escritor atormentado que padece un severo bloqueo creativo y problemas de alcoholismo. Su llegada al consultorio rompe la aparente rutina del terapeuta, desencadenando una dinámica impredecible y tensa.

Diego Peretti en "Lo dejamos acá". (Crédito de foto: Netflix)

Antonia Bengoechea (como Paula Verón): hija del protagonista, quien mantiene una relación compleja y ambivalente con él. Su rol resulta clave para develar la faceta personal e íntima del psicólogo detrás del rol profesional.

Inés Efron (como Florencia): una figura decisiva en la red de vínculos que rodea al círculo íntimo de la historia, suma frescura y contrapunto dramático a las situaciones de mayor tensión.

Detalles de producción y rodaje en "Lo dejamos acá"

Lo dejamos acá representa una apuesta cinematográfica producida en Argentina que escala en el top global del streaming. Lla película destaca por un acabado visual elegante con dirección de fotografía de Rodrigo Pulpeiro y dirección de arte a cargo de Daniel Gimelberg.

El rodaje se llevó a cabo principalmente en locaciones urbanas e interiores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizando calles emblemáticas y un cuidado diseño de escenografía para construir la atmósfera claustrofóbica del consultorio. Además, cuenta con una notable banda sonora bajo la supervisión musical de Roque Baños, incorporando temas clásicos del rock y el pop que acentúan el tono ácido de la trama.