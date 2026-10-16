Actúan Ricardo Darín y Diego Peretti: la nueva película argentina que se estrenó en Netflix para ver el fin de semana.

Netflix acaba de estrenar una nueva película argentina en su catálogo: Lo dejamos acá. Protagonizada por Diego Peretti y Ricardo Darín, sigue de cerca la historia de un psicoanalista que decide romper los límites éticos de la terapia tradicional e intervenir en la vida de sus pacientes, entre ellos un escritor.

{{{htmlAmp}}}

Esta vez no es Peretti quien toma el rol de analista, sino Darín. Mientras el actor y también psiquiatra interpreta a Martín Bouchard, un escritor, el ganador del Premio Oscar le da vida a Ulises Verón, un psicoanalista cansado de las formas del análisis tradicional.

"Lo dejamos acá" fue agregada recientemente al catálogo de Netflix

La película fue dirigida por Hernán Goldfrid y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Asimismo, se estrenó en cines argentinos el 8 de octubre y está disponible en Netflix desde el 16 del mismo mes. De esta manera, los espectadores pueden elegir si verla en pantalla grande o a través del catálogo del gigante del streaming de la "N" roja. Se trata de un gran plan especialmente para hacer durante el fin de semana, sin la necesidad de salir de casa.

¿De qué trata Lo dejamos acá, la nueva película argentina?

Lo dejamos acá es una película argentina de comedia negra y suspenso psicológico dirigida por Hernán Goldfrid. La trama sigue a un reconocido psicoanalista (interpretado por Ricardo Darín) que, cansado y desilusionado de los métodos tradicionales de la psicología, decide romper las normas éticas de su profesión e intervenir de manera drástica, directa y poco ortodoxa en la vida de sus pacientes para resolver sus problemas.

La historia da un giro inesperado cuando a su consultorio llega un escritor atormentado por un severo bloqueo creativo (interpretado por Diego Peretti). La dinámica entre ambos desencadena una serie de manipulaciones, secretos y un intenso duelo psicológico donde las fronteras de la terapia se borran completamente.

A medida que sus vidas se entrelazan de forma caótica, la película combina el humor ácido con giros de misterio y suspenso al estilo hitchcockiano. Con un elenco que también incluye a Antonia Bengoechea e Inés Efron, la cinta explora de manera ingeniosa los límites de la ética, la obsesión y las complejidades de la mente humana.