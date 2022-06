Daniel Hendler sobre Adelfa, la obra que dirige: "Aborda nuestra historia"

El actor dialogó con El Destape Web y se expresó sobre su presente laboral, sus futuros proyectos y reveló si volvería a hacer ficción televisiva. Daniel Hendler dirige la obra Adelfa, disponible todos los sábados en El Camarín de las Musas.

Daniel Hendler habló con este medio sobre la obra que dirige en El Camarín de las Musas, Adelfa, su próximo proyecto cinematográfico, su vínculo con la televisión y su mirada sobre los cambios en la industria.

Adelfa se puede ver los sábados a las 22 en el Camarín de las Musas (Mario Bravo 960, CABA). La pieza de Florencia Aroldi está protagonizada por los actores José “Pepe” Arias, Virginia Lombardo y Verónica Piaggio.

¿Cuál fue el mayor desafío de dirigir Adelfa?

- Esta invitación me resultó un desafío y me motivó especialmente porque es tan vasta la cartelera porteña de teatro que nunca había surgido en mí la necesidad de aportar una voz nueva pero me pareció que acá se daba algo lindo.

¿Qué te pareció la obra cuando la leíste?

- Me motivó mucho, sobre todo porque es una obra que habla más a través del subtexto que del texto; están en constante tensión. Lo que se dice en primer plano siempre oculta lo que está sucediendo por estrategias de los personajes. Es una tragicomedia que aborda la política pero nunca se habla explícitamente del tema. La autora propone muchas metáforas ocultas en el texto que funcionan como el motor de la obra. En apariencia es una comedia con tintes trágicos y en un segundo plano se está discutiendo la historia de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia.

Es significativo que una obra aborde lo que fue la última dictadura en relación a la desaparición de personas cuando hay algunos discursos que minimizan o niegan lo que pasó en ese momento, ¿no?

- Yo creo que había un consenso sobre ciertos episodios en nuestra historia ante los que había un rechazo generalizado y asusta cuando empiezan a aparecer discursos que fomentan odio e intentan rever algo ya cerrado. En un abrir y cerrar de ojos empieza esto a desnudarse, muchas veces fogoneado por el odio. Me parece que está bueno que podamos ponerlo sobre la mesa.

¿Cómo se trabaja el juego de géneros que se manifiesta en la interpretación por parte de un actor hombre?

- La realidad es que los tres actores se habían reunido para buscar un texto, hablaron con Florencia Aroldi y encontraron este donde había tres personajes femeninos. En el elenco había un varón y se repartieron los roles más o menos como les interesó. Pero no fue una propuesta ni de dirección ni autoral; los actores y actrices podemos interpretar personajes alejados de nuestras propias historias y muchas veces alejados de nuestras propias condicionantes genéticas. En este caso, Pepe Arias compone a una mujer y eso habla de que podemos jugar a hacer cualquier cosa. Fue desde ese lado, no hubo un postulado detrás.

Claro. Y desde lo técnico, ¿cómo se trabajó al personaje?

- Hay que decir que Pepe Arias es un actor notable, con una gran capacidad para lanzarse a jugar, lo que nos permitió ir probando por dónde él adoptaba ese universo femenino. Es un personaje, una mujer, de características extrañas, muchas veces reconocibles en personas que tenemos cerca. Tras una primera etapa de trabajar esa transformación de género, finalmente fue su propio personaje y su forma de pararse ante el mundo lo que llevó a pasar a un segundo plano el tema del género.

¿Extrañás hacer tele?

- Estoy terminando de grabar una serie, Decisión Palermo, que va a estar en Netflix. Seguramente haga otra más sobre fin de año, creo que la tele de hoy pasa más por las plataformas que por la tira diaria. Eso sí no es algo que extrañe porque es un ritmo muy desgastante para el actor, si bien es interesante en el sentido de resolver cuestiones en la inmediatez como un juego.

¿La recepción del público es diferente cuando hacés una ficción para Netflix que cuando estás todos los días en la tele?

- Sí, es diferente porque lo que tiene la tele de aire es que crea una familiaridad virtual donde uno visita las casas de la gente todas las noches y se produce esa idea de compartir momentos con la familia que en la dinámica de plataformas ya no existe. El fenómeno de tiras que he hecho, como Graduados, era mucho más contundente lo que sucedía en la calle en comparación con ficciones de plataformas.

¿Aceptarías hacer un Graduados 2?

- La verdad es que no lo sé, no tengo idea.

¿Cómo ves a la ficción televisiva hoy en día?

- No tengo una mirada muy técnica porque estamos en plena transición.

¿Qué se puede saber de Pequeña Flor?

- Es una película francesa-argentina que dirige Santiago Mitre, creo que se va a estrenar a finales de junio. En Francia va a salir un poco antes. Fue una experiencia divina, con Santiago que se lanzó a un tipo de películas diferente al que había explorado antes. Es una comedia de muerte, donde no dejan de tener protagonismo las relaciones entre personajes.