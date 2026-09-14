Los amantes del tango podrán disfrutar al ritmo del 2x4 de "La Milonga", un espectáculo con orquesta en vivo, parejas de baile y artistas invitados. La propuesta se realizará en dos fechas diferentes y será en el Cine-Teatro El Plata completamente gratis.

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Así será La Milonga en el Teatro de El Plata

Las dos fechas de La Milonga serán los próximos viernes 18 y 25 de septiembre desde las 19 horas en el hall Cine Teatro de El Plata (Avda. Juan Bautista Alberdi 5765). Durante el espectáculo se podrá disfrutar de parejas de exhibición, DJ de milonga y la participación especial de la Orquesta de El Plata con artistas invitados.

Los espectáculos de La Milonga se realizarán

Bajo la coordinación de Poly Pérez, la propuesta busca acercar el tango a los vecinos de Mataderos, y a cualquiera que quiera sumarse al poder disfrutar de una noche llena de tradición con la milonga como punto de encuentro con las raíces de pertenencia y el diálogo social.

"En el emblemático Cine-Teatro El Plata, recuperaremos la mística de las milongas de barrio, esas que son consideradas el alma de nuestra identidad", aseguraron desde la organización. La propuesta es clave para comenzar los últimos dos fines de semana de septiembre de una forma diferente y más divertida.

¿Cómo acceder a las entradas gratis para La Milonga?

Los espectáculos, en ambas funciones, son completamente libres y gratuitos. No hace falta reservar un lugar, sino que simplemente hay que acercarse el día de la función con tiempo para encontrar un lugar entre los asientos del hall del Cine-Teatro de El Plata.