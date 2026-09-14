Mucho más que una fusión de tango y tap: así es "Impulso", la obra imperdible de la noche en la ciudad de Buenos Aires

El fin de semana puede tener un cierre diferente en la noche porteña con "Im\pulso", una propuesta que une al tap, tango y el freestyle en algo más que una simple fusión. Con orquesta de tango en vivo y talentosos artistas, se trata de una de las joyas del teatro independiente en la ciudad de Buenos Aires.

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Así es ""Im\pulso": el espectáculo imperdible de la noche porteña

Los domingos por la noche, el Teatro Asterion baja sus luces y propone un encuentro diferente entre el tango, el tap y el freestyle. El zapateo comienza a sonar sin aviso en los pies de Agustín Almirón y da inicio a lo que será un diálogo de casi una hora entre movimientos, sonidos, ritmos y lenguajes de danzas diferentes.

Frente a la pregunta de "¿qué ocurre cuando dos lenguajes descubren que laten al mismo tiempo?", la idea de Felicitas Viader invita a disfrutar del contraste y diálogo entre las historias tangueras, la música en vivo y la percusión del cuerpo, de la mano de cinco bailarines y cinco músicos de diferentes generaciones en escena.

Im\pulso no es una propuesta improvisada: la voz de Tabaré Leyton tiñe los momentos de color, mientras que el pulso del tap y la orquesta hace que no se pueda apartar la vista del escenario.

La clave del espectáculo es que los diálogos se dan de manera natural en medio de la complejidad de la música y el movimiento. La banda no solo acompaña y ambienta, sino que protagoniza la escena junto con los bailarines.

Cómo adquirir las entradas a precios accesibles: cuánto salen

Las funciones son los domingos a las 20.30 horas en el Teatro Asterion (Zelaya 3122, Balvanera, CABA). Las entradas se encuentran disponibles en el sitio oficial de Alternativa Teatral, la entrada general tiene un valor de $25.000, mientras que la solidaria es de $30.000. Las mesas son sin numeración, por lo que se recomienda llegar temprano al lugar.

Impuso está todos los domingos de septiembre en el Teatro Asterión

Ficha técnica de Impulso