Vuelve "El Rey": así luce Elvis en el avance oficial de la película de Baz Luhrmann

La esperada película de Warner Bros explorará la relación entre Elvis Presley y su manager, interpretados por Austin Butler y Tom Hanks respectivamente.

Del visionario cineasta nominado al Oscar Baz Luhrmann, llega Elvis, el drama de Warner Bros. Pictures protagonizado por Austin Butler y Tom Hanks, sobre la carrera de Elvis Presley y su conversión a leyenda del rock tras su muerte. Qué esperar del filme que dará que hablar en los próximos meses.

La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler), y su complicada relación con su enigmático agente, el coronel Tom Parker (Hanks). La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en los Estados Unidos. En el centro de ese viaje se encuentra una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Un filme que promete ser espectacular

"Nuestro país está enfermo. Ha perdido el rumbo. E incluso la decencia", dice una voz radiofónica al comienzo del extenso adelanto, que supera los tres minutos de duración, y que después muestra el momento en el que Elvis fue descubierto por Parker, con quien comenzaría su carrera hasta el estrellato. "En ese momento, Elvis el hombre fue sacrificado, y nació Elvis el Dios", dice el personaje de Parker. El filme promete mucho espectáculo durante sus más de dos horas y media, como muestran la multitud de imágenes del tráiler de conciertos ofrecidos por el artista ante su inmensa legión de fans.

La película también está protagonizada por la actriz de teatro Helen Thomson (Top of the Lake: China Girl, Rake) interpreta a la madre de Elvis, Gladys, Richard Roxburgh (Moulin Rouge!, Breath, Hacksaw Ridge) interpreta al padre de Elvis, Vernon, y DeJonge (The Visit, Stray Dolls) interpreta a Priscilla. Luke Bracey (Hacksaw Ridge, Point Break) interpreta a Jerry Schilling, Natasha Bassett (Hail, Caesar!) interpreta a Dixie Locke, David Wenham (trilogía de El Señor de los Anillos, Lion, 300) interpreta a Hank Snow, Kelvin Harrison Jr. (The Trial of the Chicago 7, The High Note) interpreta a BB King, Xavier Samuel (Adore, Love & Friendship, The Twilight Saga: Eclipse) interpreta a Scotty Moore, y Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) interpreta a Jimmie Rodgers Snow.

También en el reparto, Dacre Montgomery interpreta al director de televisión Steve Binder, junto a los actores australianos Leon Ford como Tom Diskin, Kate Mulvany como Marion Keisker, Gareth Davies como Bones Howe, Charles Grounds como Billy Smith, Josh McConville como Sam Phillips, y Adam Dunn como Bill Black. Elvis se estrenará en cines en Argentina el 14 de julio de 2022.