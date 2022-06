Sorpresa: Christian Bale volvería a ser Batman con una sola condición

A la espera del estreno mundial de Thor: Love and Thunder, Christian Bale habló de la posibilidad de volver a encarnar a Batman, el personaje de DC que encarnó en tres ocasiones.

El ganador del Óscar Christian Bale habló de la posibilidad de volver a encarnar a Batman, mítico héroe encapuchado de DC que encarnó en tres ocasiones, con una sola condición. "Estaría dentro", deslizó la estrella de cine que se encuentra promocionando Thor: Love and Thunder -la cuarta entrega de las aventuras del dios del trueno- en la que será el villano Gorr, el carnicero.

Fue durante una entrevista con ScreenRant que el camaleónico actor habló de su historia con el personaje Batman y cuál sería la única condición que tiene para volver a interpretarlo: “Tenía un pacto con Chris Nolan. Dijimos: ‘Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de poder hacerlas, y luego alejémonos. Ahora, si Chris Nolan se dijera a sí mismo, ‘Sabes qué, tengo otra historia que contar’ y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro”.

La primera vez que Bale se puso el traje de Batman bajo las ordenes de Christopher Nolan fue en 2005, con Batman inicia. El éxito de la cinta le valió dos secuelas: Batman: el caballero de la noche, en 2008, y Batman: el caballero de la noche asciende, en 2012. Tras su partida del universo DC, primero Ben Affleck y luego Robert Pattinson, en la reciente The Batman, interpretaron al justiciero que protege Ciudad Gótica.

Sobre la película de Matt Reeves con Pattinson el disputado rol, el actor manifestó no haberla visto aún, pero se mostró ansioso por hacerlo. “Es increíble las pocas películas que veo. Cada director con el que trabajo, he visto un par de sus películas y siempre me miran diciendo: ‘¿Estás bromeando? Me gusta saborear las películas y no veo demasiadas. Pero lo haré, sin duda”, finalizó, con sinceridad.

Cuándo se estrena Thor: Love and Thunder en Argentina

"En Thor: Love and Thunder de Marvel Studios, el Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su exnovia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde", reza la sinopsis oficial. La película con Chris Hemsworth, que marcará el regreso de Natalie Portman a la franquicia, llegará a las salas de cine argentinas el próximo jueves 7 de julio.