Radiografía de Quédate a mi lado, el drama de Julia Roberts que es un éxito en Netflix

Quédate a mi lado, drama estrenado en 1998 y protagonizado por Julia Roberts y Susan Sarandon, cobró una inesperada popularidad tras sumarse al catálogo de Netflix.

Luego del llamativo caso de Máquinas mortales, una película que fracasó rotundamente en su estreno en cines y fue un éxito en Netflix, la plataforma de streaming revivió Quédate a mi lado, un clásico de los '90 protagonizado por Julia Roberts y Susan Sarandon, convirtiéndola en la película más vista de los suscriptores.

¿De qué se trata Quédate a mi lado? "Cuenta la historia de Isabel, una fotógrafa exitosa que comienza a salir con un hombre divorciado y con dos hijos. Aunque la relación con él es extraordinaria, Isabel tendrá que lidiar con los hijos de su nueva pareja, quienes harán todo lo posible por complicarle la vida para que se sienta desolada y corte la relación lo antes posible. Esto se debe a que ninguno de los dos acepta a otra mujer que no sea su madre, Jackie, una persona que ha dejado una gran huella en ambos debido a que siempre que están juntos se sienten totalmente protegidos y animados. No obstante, el papel de la protagonista será el de tratar de conquistar a los dos pequeños con sus propias armas, siendo consciente en todo momento de que no será una misión nada fácil de cumplir con motivo de su carácter peculiar y un tanto irritante en ciertos instantes", reza la sinopsis oficial.

Estrenada en 1998 la cinta dirigida por Chris Columbus, quien llevó a cabo dos adaptaciones de la saga Harry Potter, y protagonizada por Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone y Liam Aiken, Quédate a mi lado fue un éxito en la taquilla: tuvieron una recaudación de 159 millones de dólares, con un presupuesto de 50 millones. Lo que sí la hermana con la polémica Máquinas mortales fueron las pésimas críticas que recogió por parte de la prensa. En Rotten Tomatoes cuenta con una aprobación del 46% y dejaron en claro: "Julia Roberts y Susan Sarandon no son suficientes para salvar una historia cuyas manipulaciones diluyen la efectividad de un drama que potencialmente afecta". Metacritic le dio una calificación de 58/100 y en IMDb tiene un puntaje de 6,8/10.

Pese a las opiniones, Quédate a mi lado recibió nominaciones a los Globos de Oro por Mejor Actriz (Susan Sarandon), misma categoría en los Nickelodeon Kids' Choice Award y Premios Satellite, y Mejor Película en los Teen Choice Award. Y ahora es la tendencia número uno de Netflix, puesto para nada menor en la plataforma rica en series, películas y documentales.