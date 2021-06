Pedro Almodóvar terminó de filmar Madres paralelas, su nueva película

Para celebrar la finalización del rodaje, Pedro Almodóvar subió un video de unos pocos segundos donde pueden verse escenas del filme protagonizado por Penélope Cruz, Milena Smit y Aitana Sánchez-Gijón.

Tras diez semanas de rodaje, Pedro Almodóvar terminó el rodaje de Madres paralelas, su última película protagonizada por Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit que aborda un drama sobre la familia, los ancestros, la maternidad imperfecta y la memoria.

Sin fecha de estreno aún, en el vigésimo segundo largometraje de Almodóvar, producido por El Deseo con participación de RTVE y Netflix, Israel Elejalde interpreta al protagonista masculino en un elenco que completan Julieta Serrano y Rossy de Palma, almodovarianas habituales, informó la prensa española. "Vuelvo al universo femenino, a la maternidad, a la familia. Hablo de la importancia de los ancestros y de los descendientes; la presencia inevitable de la memoria. Hay muchas madres en mi filmografía, las que forman parte de este relato son muy distintas. Como narrador, en este momento me inspiran más las madres imperfectas", había dicho Almodóvar a la prensa.

En el video del rodaje que se difundió a la prensa se ve a Penélope Cruz (en su séptimo filme junto al director) en su papel de madre, con un bebé en brazos, haciendo fotos en un estudio. Allí, Milena Smit aparece con el pelo corto y teñido de rubio en la madrileña plaza de las Comendadoras y Sánchez Gijón actuando sobre un escenario teatral.

Almodóvar, que viene de su primera experiencia con una producción internacional gracias a La voz humana, el cortometraje protagonizado por Tilda Swinton, vuelve a terrenos conocidos, vuelve a España y a los universos femeninos complejos con una película que podría ponerle (de nuevo) en la carrera de la temporada de premios.

Pedro Almodóvar aseguró que The Velvet Underground fue una influencia musical en sus películas

En una entrevista para el DVD y Blu-ray de Dolor y gloria, Almodóvar confesó cómo las influencias musicales tuvieron un impacto decisivo en la formación de su estilo. El cineasta describió la importancia que tuvieron las movidas under internacionales para la Movida Madrileña, movimiento contracultural del que participó durante los '80. Antes de comenzar su carrera como director, alternó entre la literatura, la pornografía y la música. Los antros, las bandas punks y la cultura excéntrica, que puede verse reflejada en sus primeras películas, formaban parte de la Madrid under y rupturista en la que se movía.

Por ello, Almodóvar expresó que elige para sus obras influencias a la new wave inglesa, al punk inglés y norteamericano, The Velvet Underground, a Andy Warhol y The Factory. Pueden observarse rasgos de Warhol en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, por ejemplo.