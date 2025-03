Papelón a 2 días de los Oscar: la filtración que pone en peligro los premios.

La 97° edición de los Oscar 2025 se celebrarán este domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre, con Conan O'Brien como presentador. La esperada gala de premios que en Argentina se verá por TNT, quedó en el ojo de la tormenta luego de la publicación de un artículo de la revista Variety que pone en juego la credibilidad del evento.

El medio estadounidense se comunicó con votantes -que permanecieron anónimos- que revelaron que Ralph Fiennes es "uno de los mejores actores que nunca dejó de ser genial" pero que no lo eligieron como ganador de la categoría Mejor Actor. Fiennes se batirá a duelo con Adrien Brody (The Brutalist) -el favorito para ganar-, Colman Domingo (Sing Sing), Timothée Chalamet (A Complete Unknown) y Sebastian Stan (The Apprentice).

A su vez, el medio también cita a cuatro votantes anónimos que confirmaron no haber visto Dune 2, una de los films candidatos a Mejor Película. Uno de estos casos se debe a que al votante "no le gustó la primera entrega" y por eso "no vería la segunda" a pesar de ser requisito para poder votar. El artículo de Variety causó revuelo entre la Academia, ya que faltan pocas horas para que se celebre una nueva edición de los premios.

En la categoría de Mejor Película, la competencia está reñida. Entre las nominadas se encuentran Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Cónclave, Dune: Parte Dos, Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys, La Sustancia y Wicked. Por su parte, el reconocimiento a la Mejor Dirección podría ir a manos de Sean Baker por Anora o bien, Jacques Audiard por Emilia Pérez, aunque la dirección de Brady Corbet en The Brutalist también cuenta con grandes posibilidades.

Los Oscar 2025 darán inicio en Argentina a las 20 hs con el pre-show y la alfombra roja, donde Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky entrevistarán a los nominados y celebridades invitadas. Luego, a partir de las 21 hs, comenzará la esperada ceremonia de premiación que será transmitida en vivo y contará con la presentación de las categorías más importantes. A lo largo de la noche, se irán revelando los distintos ganadores mientras se espera que, como es habitual, el premio de Mejor Película se conozca al final de la velada, alrededor de las 12:30 am.

Cómo se eligen los votantes de los premios Oscar

Los Premios Oscar son organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), una institución conformada por más de 10.000 miembros, de los cuales casi 9.500 tienen derecho a voto. En los últimos años, la Academia ha implementado cambios para diversificar su membresía, sumando más mujeres, cineastas de diversas nacionalidades y representantes de comunidades subrepresentadas.

Para ser miembro de la Academia, es necesario recibir una invitación, la cual puede obtenerse de dos maneras: haber sido nominado previamente a un Oscar o ser recomendado por al menos dos miembros activos de la rama correspondiente. La organización está dividida en 17 ramas, que agrupan a actores, directores, guionistas, productores y otros profesionales del cine. Aunque un artista pueda calificar para más de una categoría, solo puede pertenecer a una.