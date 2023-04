Martin Scorsese presentó el primer trailer de Killers of the Flower Moon

El reconocido cineasta Martin Scorsese se anticipó al estreno de su nueva película mostrando apenas un adelanto de lo que será la esperada reunión entre Leonardo DiCaprio y Robert de Niro en Killers of the Flower Moon.

Martin Scorsese está a punto de estrenar su nuevo proyecto: Killers of the Flower Moon, la cinta que reunirá al ya legendario director con dos de sus actores fetiche, Robert de Niro y Leonardo DiCaprio. La película es, por razones obvias, una de las que más expectativa levanta de todo 2023. El filme verá la luz por primera vez en el Festival de Cannes, pero antes se mostró un primer tráiler en exclusiva a los asistentes a la CinemaCon de Las Vegas.

Según informó Variety, el adelanto tiene como protagonistas a los personajes de Emest Burkhart y su tío, el empresario local William Hale (Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, respectivamente), dos codiciosos hombres que quieren hacerse con la riqueza de la Nación Osage. Para conseguirlo están dispuestos a todo, incluido provocar explosiones, disparos y violentos asesinatos. Una de las estratagemas utilizadas, tal y como se muestra en el avance, pasa porque el personaje de DiCaprio seduzca a Mollie (Lily Gladstone) para convertirla en su esposa. "Me encanta ese dinero, señor", le dice en un momento DiCaprio a De Niro. "Esta riqueza debería ser nuestra", replica más tarde el veterano actor.

Los asesinatos comienzan a sucederse ante la incrédula mirada de Tom White (Jesse Plemons), que interpreta a un hombre de ley que tiene la intención de averiguar qué está pasando. "Me enviaron desde Washington D.C. para investigar estos asesinatos", le indica en otra escena a DiCaprio, que le muestra su apoyo. La presentación del tráiler de Killers of the Flower Moon vino acompañada de la publicación de nuevas imágenes de la película. Una de ellas pertenece a una conversación que mantienen De Niro y DiCaprio, probablemente maquinando su próximo movimiento. Otro de los instantes mostrados es uno en el que DiCaprio coquetea con Gladstone.

En una tercera fotografía, el propio Scorsese charla con la actriz en lo que parece ser el interior de una iglesia. Basada en el libro Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la Nación Osage y el nacimiento del FBI, del escritor David Grann, Killers of the Flower Moon tendrá una duración de prácticamente cuatro horas. Tras su paso por el Festival de Cannes, la nueva cinta de Scorsese se estrenará en cines de Argentina el próximo jueves 19 de octubre.

Con información de Europa Press.

Cuánto durará la nueva película de Scorsese

La nueva cinta del reconocido director al parecer durará 3 horas y 54 minutos, siendo la película más larga de su filmografía al superar los 209 minutos de The Irishman. Con sus 234 minutos, incluso desbanca ampliamente al filme más largo de DiCaprio, Titanic, de 195 minutos, y a la última entrega de la saga de Avatar de James Cameron, El sentido del agua, que cuenta con 192 minutos de duración.