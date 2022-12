La dura reflexión de Steven Spielberg cuando le preguntaron por Tiburón: "Me arrepiento"

El aclamado director Steven Spielberg revisitó Tiburón (1975), uno de sus éxitos más populares, con una dolorosa reflexión.

Steven Spielberg habló de Tiburón e hizo una profunda revelación: "Me arrepiento".

Tiburón es una de las obras maestras de Steven Spielberg y una de las películas de terror más exitosas de los '70, al punto de generarle una pésima fama a los escuálidos en más de una generación. Pasadas cuatro décadas de su estreno, el director emitió una dura reflexión sobre su trabajo en una entrevista.

Luego del estreno de Tiburón, los depredadores marinos fueron víctimas de una matanza pesquera alimentada por el terror que produjo la máquina de matar creada por Spielberg. Sobre este controvertido detalle que ronda al filme se le consultó a Steven Spielberg en una entrevista para la BBC y el cineasta sorprendió al manifestar su total desazón: "Verdaderamente es algo de lo que me arrepiento, de la decimación de la población de tiburones por culpa del libro y del filme. Realmente, sinceramente, es algo que lamento".

"Es algo que todavía temo, no que me coma un tiburón, sino que los tiburones de alguna forma estén enojados conmigo por alimentar la locura de los pescadores deportivos que pasó después de 1975", agregó el también director de E.T, Jurassic Park y la franquicia Indiana Jones, entre otras películas.

Según el medio The Guardian, la población de tiburones bajó en un 71% desde la década de los setenta, cuando el filme se estrenó. Tiburón se basa en la novela homónima de Peter Benchley (quien también mostró su arrepentimiento por el impacto negativo que produjo su trabajo) y narra la historia de guardacostas que debe proteger a una ciudad en temporada veraniega de las mandíbulas de un temible tiburón blanco.

The Fabelman, la nueva película de Steven Spielberg, presentó su trailer oficial

The Fabelmans, el filme más personal de Steven Spielberg, llegará a los cines de Argentina el próximo 23 de febrero de 2023. Una cinta con la que el legendario director de Jurassic Park o E.T. ahondará en los eventos más destacados de su niñez, los recuerdos que dieron forma a su propia vida y carrera, y que ya cuenta con un tan nostálgico como emotivo tráiler.

"Las películas son sueños que jamás olvidas", es una de las frases iniciales de este enternecedor y dramático avance que parece definir no solo el tono de la película, sino también la trayectoria personal y profesional de Spielberg, al que el cine y su amor por él, le cambiaron la vida. Y, tal y como puede verse en el adelanto, lo hace a través de los ojos de Sammy, su protagonista, un niño que sueña con dirigir películas.

El dramático avance muestra como este joven solitario, al que pone rostro el joven Gabrielle LaBelle, se muda junto a su madre, Mitzi y su padre, Burt, a los que encarnan Michelle Williams y Paul Dano, respectivamente, a su nueva casa en Arizona. Además de los ya mencionados Dano, Williams y LaBelle, también forman parte de elenco, Seth Rogen como Bennie Loewy, el mejor amigo de Burt, y Judd Hirsch como el fascinante tío abuelo de Sammy, Boris.