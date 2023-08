Fue una de las películas más vistas del 2022, trabaja una actriz de Netflix y recién ahora se estrena en Argentina

La comedia romántica que tuvo una permanencia en cines de 12 semanas y gran asistencia del público en 2022, se verá por primera vez en Argentina.

Argentina le abre las puertas a una de las películas más vistas del cine uruguayo, aclamada por la crítica y los espectadores, al punto de permanecer 12 semanas en cartel. Se trata de Julio, felices por siempre, una comedia romántica protagonizada por una actriz ucraniano-argentina que triunfó en Netflix con la serie El amor después del amor, sobre la vida de Fito Páez.

La película del director Juan Manuel Solé Lorenzelli cuenta la historia de Julio, un hombre que pertenece a una generación criada por Disney y padres divorciados. "Lejos de la felicidad, tuvo relaciones amorosas que lo desilusionaron: Blanca lo traicionó y Florencia lo aburrió. Pero todo cambia cuando conoce a Claire, turista estadounidense, mientras es guía en Colonia del Sacramento. Se enamoran profundamente, pero su intento de reencontrar a Claire en Estados Unidos es frustrado por un rechazo de visa. Desalentado, cree que su amor está condenado, hasta que Claire lo sorprende con una visita inesperada", reza la sinopsis del filme con producción de Región Cinema (Uruguay) y Río Cine (Argentina).

Julio, felices por siempre está protagonizada por Chepe Irisity y la reconocida actriz Daryna Butryk, quien encarnó a una joven Cecilia Roth en la serie El amor después del amor, estrena el próximo 24 de agosto en salas de nuestro país, luego de su éxito en Uruguay, donde la crítica la destacó como una de las mejores ficciones del año. El elenco se completa con las actuaciones de Moncho Lucio, Cristina Morán, Roberto Suárez y Josefina Trias.

Las palabras del director de Julio, felices por siempre

"Me interesa el cine de personajes, dónde una ilusión, un deseo o un conflicto interno mueve la trama. Julio es una comedia romántica, género que tuvo su auge en los 90`s, acorde con el estado emocional en el que se encuentra el protagonista. Busco hacer reír, que el encuentro con el público sea desde la sorpresa y la ironía, dónde los conflictos, el drama que tiene por detrás toda comedia, sea trabajado desde el humor. La película trata sobre el amor desde la inocencia. En un tiempo de hiperrealismo, la propuesta es entrar en conflictos con la utopía más cinematográfica, el 'felices por siempre'. Me motiva contar esta historia desde un lugar genuino, a pesar de los años, las experiencias vividas, todos estamos en conflicto permanente con nuestras propias utopías, nuestros sueños de juventud, si no es que aún, seguimos atrapados en ellos”, expresó el director del filme en un comunicado de prensa.