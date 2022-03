El creador de Lost está trabajando en una nueva película de Star Wars

Damon Lindeloff estaría detrás de un proyecto con Lucasfilm para llevar adelante una nueva aventura dentro del universo Star Wars.

Con los fans esperando la llegada de la serie de Obi-Wan Kenobi, que se estrenará en Disney+ el próximo 25 de mayo, una nueva información apunta a que Damon Lindeloff, responsable de series como Lost, The Leftovers o Watchmen, está preparando una película sobre Star Wars.

Según informa Jeff Sneider, periodista de The Ankler, a través de su cuenta en Twitter, el reputado guionista está desarrollando junto a Lucasfilm un proyecto del que por el momento se desconocen los detalles. "He oído que Damon Lindelof, el creador de WATCHMEN y el cocreador de LOST y THE LEFTOVERS, está trabajando en una nueva película de STAR WARS", afirmó Sneider en su tuit.

La elección del distinguido showrunner como apuesta para desarrollar un nuevo proyecto de la franquicia galáctica no resulta nada extraña puesto que el campo de la ciencia ficción no le es ni mucho menos desconocido. No hay que olvidar que además de labrarse un nombre como productor y guionista, también trabajó en la serie de culto Lost con J.J. Abrams. Y, antes de que el director de Misión Imposible 3 se pusiera tras las cámaras en El despertar de la Fuerza y El ascenso de Skywalker, volvió a colaborar con él en la segunda entrega de la nueva trilogía de Star Trek titulada En la Oscuridad.

Sin embargo, el de Lindeloff no es el único proyecto del universo creado por George Lucas que llegará a los cines. Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman y su secuela, dirigirá Star Wars: Rogue Squadron, un filme derivado de Rogue One cuyo estreno se prevé para el 21 de diciembre de 2023. Además, otro de los próximos lanzamientos que tiene previsto Disney+ para expandir la saga galáctica es la serie de Andor, precuela del filme Rogue One: Una historia de Star Wars que llegaría a mediados o finales de año y que contará con Diego Luna nuevamente como el espía rebelde Cassian Andor.

Con información de Europa Press.

Star Wars: la serie de Obi-Wan estrena trailer y nuevas imágenes

Disney+ lanzó trailer completo y primeras imágenes oficiales de la serie de Obi-Wan Kenobi. El nuevo vistazo a la producción inspirada en personajes del universo Star Wars, cuyo estreno está previsto para el 25 de mayo, dejó entrever nuevo traje del maestro Jedi, así como la llegada de los Inquisidores y el regreso del tío Owen.

Ambientada una década después de los acontecimientos que ocurrieron en La venganza de los Sith, Obi-Wan cuida a un joven Luke Skywalker mientras vive en el exilio, el planeta desértico Tatooine. En la ficción dirigida por Deborah Chow y escrita por Joby Harold se verá al maestro Jedi obligado a enfrentarse a los peligros de la República Galáctica, controlada por los Sith y deberá embarcarse en una aventura para mantener a salvo la nueva esperanza para la Fuerza.

Las imágenes publicadas en Entertainment Weekly muestran a Ewan McGregor encarnando de nuevo uno de los papeles más emblemáticos de su carrera. El actor británico luce un nuevo traje, más parecido al que llevaba Alec Guinness en la trilogía original. Entre las fotografías, aparece una en la que se le ve acariciando a un eopie parecido a un camello, lo que recuerda la fobia del Jedi a volar.