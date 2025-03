El cine está de luto: murió un actor de Harry Potter a los 63 años.

Este lunes 10 de marzo, el mundo del cine se vio conmovido por la triste noticia del fallecimiento de uno de los personajes más queridos de Harry Potter, la popular saga sobre un joven mago, y el espectáculo está de luto. Los fanáticos de la historia, protagonizada en pantalla grande por el británico Daniel Radcliffe, colmaron las redes de mensajes de tristeza. El actor tenía 63 años.

Se trata de Simon Fisher-Becker, quien pese a su extensa carrera cinematográfica, es recordado por su papel del fantasma de un fraile que vivía en la Casa Hufflepuff en Harry Potter y la piedra filosofal, y también por interpretar a Dorium Maldovar en las temporadas 5 y 6 de Doctor Who. La noticia de su muerte fue confirmada por su representante Kim Barry de Jaffrey Management y también por su esposo Tony.

Simon Fisher-Becker falleció este lunes a los 63 años.

"Hoy no solo perdí a un cliente como Simon Fisher-Becker, sino también a un amigo personal muy cercano durante 15 años”, aseguró Barry en diálogo con la prensa. “Nunca olvidaré la llamada que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium Moldovar en Doctor Who de la BBC. Simon también era escritor, narrador y un gran orador público. Me ayudó muchísimo y era amable, cortés y se interesaba por todos. Mi más sentido pésame a su marido Tony, a su hermano, a sus sobrinos y a su legión de fans”, concluyó la representante.

Por su parte, el esposo del actor londinense confirmó la noticia a través de su cuenta de Facebook: “A las 14.50 de esta tarde del domingo falleció Simon. Mantendré esta cuenta abierta por un tiempo. No estoy seguro en este momento si volveré a publicar. Gracias”, escribió con mucho dolor.

