Dolor mundial: murió una estrella de cine a los 56 años tras combatir un cáncer

Conmoción mundial por la triste noticia de la muerte de una figura del cine.

Julian McMahon, un ícono de la pantalla del cine, falleció el pasado 2 de julio en Clearwater, Florida, a los 56 años, tras luchar contra el cáncer en privado. Su esposa, Kelly McMahon, compartió la trágica noticia en un comunicado a través de Deadline, donde expresó: “Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer”.

Originario de Sídney, Australia, McMahon nació el 27 de julio de 1968 y fue hijo del ex primer ministro australiano Billy McMahon. Antes de hacerse un nombre en Hollywood, comenzó su carrera en el modelaje y luego se destacó en telenovelas australianas como The Power, the Passion y Home and Away.

Su salto a la fama llegó con su papel de Cole Turner en Charmed, pero fue como el carismático Dr. Christian Troy en Nip/Tuck donde realmente brilló, ganándose una nominación al Globo de Oro. Por otro lado, su trayectoria en la televisión continuó en FBI: Most Wanted, donde interpretó al líder del equipo, Jess LaCroix, durante tres temporadas hasta su salida en 2022.

Dr. Doom, el papel estrella de Julian McMahon en Los Cuatro Fantásticos

Dick Wolf, creador de la franquicia FBI, lamentó la pérdida, expresando: “En Wolf Entertainment enviamos nuestras condolencias a toda su familia. ¡Qué noticia tan impactante!” En el cine, se lo recuerda especialmente por su interpretación del villano Dr. Doom en las películas de Los Cuatro Fantásticos, estrenadas en 2005 y 2007. Su carrera también incluyó participaciones en Premonición, RED, Paranoia, You’re Not You y Swinging Safari. Más recientemente, estuvo en la serie de Netflix The Residence, interpretando al primer ministro australiano, regresando así a sus raíces.

La partida de Julian McMahon no solo impactó a su familia y amigos, sino que también conmovió a la industria del entretenimiento y a sus fans, quienes lo recordarán como un talento único que siempre buscó llevar alegría a la vida de quienes lo rodeaban.