Disney+ estrenará en 2022 una secuela de la comedia de terror Abracadabra

Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy repetirán sus papeles como el trío de hermanas brujas en Abracadabra.

La plataforma de streaming Disney+ prepara una secuela de la popular comedia de terror infantil Abracadabra que prevé estrenar el año próximo, en la que las actrices Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy repetirán sus papeles como el trío de hermanas brujas que buscan la inmortalidad.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, la cinta será dirigida por la realizadora Anne Fletcher (27 bodas, Dumplin) y tendrá como productor a Adam Shankman (Hairspray, La era del Rock).

La continuación de Abracadabra (1993) seguirá a las protagonistas Winnie, Mary y Sarah luego de ser resucitadas por tres jóvenes mujeres en la ciudad de Salem contemporánea, donde las brujas, conocidas por su interés en capturar niños y niñas para alimentarse, volverán a generar problemas en el lugar. En declaraciones a ese medio, Fletcher señaló que su motivación para tomar las riendas del proyecto es que "hoy, más que nunca, la gente necesita reírse".

"Es muy divertido contar con estas tres actrices increíbles para representar a estos personajes de un filme tan querida. Me siento muy agradecida de poder tener un rol en esta secuela, va a ser una propuesta para todos y todas, desde los fans que crecieron con la original hasta la próxima generación de audiencias, y realmente no veo la hora de empezar con la producción", agregó.

El nuevo trabajo de Jorge Lanata en Disney: "No me dejan hablar mucho"

Jorge Lanata sorprendió a todos los televidentes que se encontraban sintonizando Lo de Mariana en El Trece. Es que el periodista anunció su alianza con Disney y confirmó que se encuentra grabando documentales para la famosa empresa de la cual salió, entre otros grandes personajes, Mickey Mouse.

"Estoy en un monasterio del siglo XII, que lo mudaron de Europa en el año 25. Lo compró William Hearst y lo armó en el año 52, piedra por piedra. Y lo usamos de marco para hacer una nota de uno de los documentales que estamos haciendo para Disney", aseguró Lanata, quien no quiso dar muchos detalles sobre su estadía en Miami para realizar estos envíos.

Acto seguido, el periodista agregó: "No me dejan hablar mucho. Uno de los programas que estamos armando es sobre la felicidad. Y acabo de entrevistar a Robert J. Waldinger, que es en Harvard una de las personas que está dirigiendo, hace 15 años, un estudio sobre la felicidad que tiene 83 años. Los últimos 15 los estudió este hombre con el que acabo de hablar".

"La felicidad está basada en las relaciones personas y no otra cosa. Si vos no tenés buenas relaciones personales, con tu familia, amigos, etc, la felicidad es esporádica. Si te comprás un televisor de cuatro mil pulgadas, te dura un día la felicidad porque tu vecino tiene uno de seis mil. En cambio, la manera a través de las cuales ellos ven el estudio que uno es feliz, es cultivando y manteniendo las relaciones personales permanentes", analizó Lanata, quien está en estos documentales en sociedad con la productora Mandarina, de Mariano Chihade (esposo de Mariana Fabbiani), trabajando para Disney.