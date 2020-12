Denzel Washington vuelve al cine con un prometedor thriller que abrirá los estrenos del 2021.

Warner Bros acaba de lanzar el trailer de "The Little Things" (Las pequeñas cosas, en su traducción al español), el nuevo thriller psicológico de John Lee Hancock ("The Blind Side") protagonizado por tres ganadores del Óscar a Mejor actor: Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. La película estrena en enero de 2021 y es el primer plato fuerte de la temporada post crisis por la pandemia de COVID-19.

La sinopsis revelada anticipa lo siguiente: El sheriff adjunto del condado de Kern, Joe 'Deke' Deacon (Washington), es enviado a Los Ángeles para lo que debería haber sido una rápida asignación de recolección de pruebas. En su lugar, se ve envuelto en la búsqueda de un asesino que está aterrorizando la ciudad. Liderando la cacería, el Sargento del Departamento de Sheriff de Los Angeles Jim Baxter (Malek), impresionado con los instintos policiales de Deke, le pide extraoficialmente su ayuda. Pero mientras rastrean al asesino, Baxter no es consciente de que la investigación está sacando a relucir cosas del pasado de Deke, secretos perturbadores que podrían poner en peligro mucho más que la investigación.

Jared Leto, que encarnará al sospechoso de asesinato, brindó una entrevista con el medio especializado Entertainment Weekly y adelantó qué se podrá esperar de su personaje: "Es un tipo inusual. Es un forastero, una oveja negra, alguien que está atrapado en una parte de la vida que tal vez siente que no merece. Ha sido bendecido y maldecido con una cantidad significativa de inteligencia e ingenio, pero realmente no encaja en la sociedad. Para mí, fue la oportunidad de hacer una transformación completa, la cual aproveché al máximo, y fue muy divertido, la preparación, la investigación y la construcción del personaje. Fue una maravilla".

Además del trío protagonista, "The Little Things" tiene un reparto que completan Sofia Vassilieva, Natalie Morales, Terry Kinney, Michael Hyatt, Kerry O'Malley, Sheila Houlahan y Joris Jarsky. El thriller psicológico llegará a los cines el 29 de enero del 2021 y ese mismo día ya estará disponible en la plataforma de HBO Max. Durante el 2021, la industria del cine buscará recomponerse del duro golpe que provocó la pandemia de COVID-19 y ocasionó el cierre de salas en todo el mundo. MARVEL, Disney+, Warner y Netflix, entre otras empresas, ya calientan sus tanques para arrasar con la venta de localidades.