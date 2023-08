Cómo se llama y cuándo se estrena la primera película de Kevin Spacey tras su absolución

Salieron a la luz los primeros detalles de la película que marcará la reinserción de Kevin Spacey en Hollywood tras su absolución por agresión sexual.

Control, el filme dirigido por el británico Gene Fallaize y la primera película de la que participa Kevin Spacey tras ser absuelto por agresión sexual en Reino Unido, ya tiene fecha de estreno oficial y primeros detalles sobre su trama. Se trata del largometraje que marcará la vuelta del actor tras el largo litigio que enfrentó y puso su carrera en stand by.

Si bien trascendió que la imagen de Spacey no aparecerá en el filme, la voz del actor de House of Cards aparecerá durante todo el filme. Es que la trama de la película sigue a la ministra del Interior británica (Lauren Metcalfe), quien mantiene una relación oculta con el Primer Ministro (Mark Hampton). Una noche, mientras maneja su auto, una misteriosa presencia (Spacey) se apodera de su vehículo a través de la tecnología y la extorsiona al confesarle que sabe su secreto. El actor grabó su parte en Londres en diciembre pasado mientras esperaba el juicio por agresión sexual en el Reino Unido por el que fue declarado inocente el mes pasado.

Sobre su decisión de incluir a Spacey en el elenco, según declaraciones recogidas por el portal Variety, Fallaize dijo: "Las únicas personas que saben todo son las que estaban en esa sala del tribunal y decidieron que no era culpable". "Estas personas que están diciendo que lo estamos 'blanqueando' o permitiéndole regresar, ¿qué pruebas tienen para contradecir al jurado? No me arrepiento de elegir a Kevin y lo haría todo de nuevo", agregó el director. Control se estrenará en Estados Unidos e Inglaterra el 15 de diciembre, confirmó la prensa internacional.

El juicio contra Kevin Spacey y las consecuencias que tuvo en su carrera

El actor estadounidense Kevin Spacey fue absuelto a finales de julio en Londres en el juicio por distintos cargos de abuso sexual y comportamientos inapropiados contra cuatro hombres en hechos presuntamente ocurridos entre 2001 y 2013. El resultado favorable en el juicio en Inglaterra fue una nueva buena noticia para Spacey en el marco de una larga lista de denuncias en su contra, que se inició en 2017 por el testimonio público del actor Anthony Rapp -luego formalizado en una demanda en 2020-, que lo acusó de haber abusado sexualmente de él cuando era adolescente, durante una fiesta en la década de los 80.

Ese fue el disparador de múltiples denuncias de otros hombres que también reportaron haber sido objeto de abuso o de comportamiento inapropiado de Spacey, cuya carrera fue interrumpida de manera abrupta mientras gozaba de gran éxito por su papel principal en la aclamada serie de drama político House of Cards. La demanda de Rapp, que pedía 40 millones de dólares de resarcimiento en un proceso en el fuero civil, fue desestimada en octubre de 2022.

El actor enfrentó otras denuncias vinculadas con delitos sexuales, entre las que destacan dos procesos judiciales en Nantucket, en el estado de Massachusetts, y otro en Los Ángeles, aunque todavía no fue condenado por ninguno de ellos. Spacey enfrentó consecuencias profesionales significativas debido a las acusaciones. En lo inmediato, fue despedido de House of Cards y su papel en la película Todo el dinero del mundo, cuyo rodaje ya había completado a las órdenes del director Ridley Scott, fue eliminado y regrabado con Christopher Plummer.