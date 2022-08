Amanda Seyfried denunció que fue presionada para rodar desnuda con 19 años

La actriz Amanda Seyfried, reconocida por la comedia Chicas pesadas, rompió el silencio tras el destape de casos de acoso y abuso a las mujeres en Hollywood.

Desde el surgimiento de los movimientos #MeToo y Time's Up son muchas las actrices que denunciaron los abusos y comportamientos inadecuados en la industria de Hollywood. La última en hacerlo fue Amanda Seyfried, que reveló que fue presionada para rodar desnuda con 19 años.

En una entrevista con Porter la intérprete aseguró que había salido "bastante ilesa" en sus trabajos, aunque recordó una dura experiencia que vivió en los inicios de su carrera. "Con 19 años, ir por ahí sin ropa interior, ¿estás bromeando? ¿Cómo dejé que eso sucediera? Sí, ya sé por qué: tenía 19 años y no quería molestar a nadie, y tenía que mantener mi trabajo. Es por eso", declaró la artista, que no mencionó en qué producción tuvieron lugar los hechos.

No es la primera vez que Seyfried denuncia las situaciones a las que se tuvo que enfrentar. En 2004 apareció en Chicas pesadas en el rol de Karen, personaje que podía predecir el tiempo con sus pechos. Esta broma de la película le costó más de un momento incómodo en la vida real, ya que confesó que algunos hombres se acercaban a ella para preguntarle si iba a llover. "Me daba asco. Yo tenía como 18 años. Era simplemente asqueroso", admitió en una entrevista con Marie Claire.

El último trabajo de Seyfried es The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes, miniserie creada por Elizabeth Meriwether que le valió una nominación al Emmy. Su próximo proyecto es The Crowded Room, ficción en la que compartirá planos con Tom Holland y Emmy Rossum, entre otros actores.

El día que Amanda Seyfried le dijo que no a Marvel

"Rechacé un papel de superhéroe una vez y desde entonces no me responden las llamadas. Y fue un gran error. Pero no me arrepiento porque no quería ser verde seis meses de cada año", bromeó la actriz de Mamma Mia en declaraciones pasadas, cuando reveló que desde Marvel le ofrecieron interpretar a una heroína verde.

"Cuentan historias hermosas a través de los superhéroes, y mi hija ahora está realmente obsesionada con ellos. Una parte de mi desea haberlo hecho, pero otra parte está como 'tenías una vida que vivir'. Y no creo que hubiera sido feliz", sentenció. Aunque no dijo el nombre del personaje hay pocos de ese estilo en Marvel que hayan tenido una película, por lo que todas las sospechas apuntan a que Seyfried habría sido la primera opción para interpretar a Gamora en Guardianes de la Galaxia. Finalmente, dicho rol terminó en manos de la actriz Zoe Saldana.