La escena musical argentina renovó sus lanzamientos con una serie de discos, EP y sencillos que abarcan distintos géneros y generaciones. Desde el estreno de Aguacero, el nuevo single de Chapeaux -la banda ganadora de Popstars-, hasta las recientes producciones de El Zar, la semana ofrece un recorrido sonoro que cruza el pop, el rock, la electrónica y las búsquedas de proyectos independientes.

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Jorge Rojas - Piano y voz

Jorge Rojas presenta Piano & Voz, su nuevo proyecto discográfico compuesto por dos álbumes que reúnen un total de 22 canciones. Se trata de una propuesta artística que invita a recorrer su historia musical desde una perspectiva diferente, con arreglos especialmente pensados para darle un protagonismo especial a la voz y el piano de Roman Ramonda.

El trabajo está dividido en dos álbumes que representan distintas dimensiones de su identidad artística. Por un lado, Piano & Voz / La Raíz está dedicado a su repertorio folclórico y recupera la esencia de un cantor profundamente ligado a sus orígenes en el Chaco Salteño. Y, por otra parte, Piano & Voz / El Camino refleja su recorrido musical y la apertura hacia nuevas sonoridades e influencias que, con el paso del tiempo, fueron ampliando su horizonte creativo como autor y compositor.

Chapeaux - Aguacero

La banda explora en este segundo single un sonido más melódico, romántico y emotivo, donde sus voces toman protagonismo y permiten apreciar otra dimensión de su identidad artística. Aguacero llega además con el respaldo de un destacado equipo creativo internacional. La canción fue compuesta por Elena Rose, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, tres nombres de gran trayectoria dentro de la música latina.

Además de su trayectoria como artista, Elena Rose ha participado en la composición de canciones para artistas como Karol G, Selena Gomez, Rauw Alejandro y TINI, mientras que Torres y Rengifo son el reconocido dúo de productores detrás de éxitos internacionales como Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Trouve feraud - Mañana

El dúo presenta Mañana, su segundo tema lanzado este año, como adelanto de su ópera prima, la cual verá la luz en 2027. Compuesto por ellos mismos y producido en colaboración con el ganador del Grammy Nicolás Cotton, Mañana trata de aceptar la incertidumbre abrazando el presente. En un tono reflexivo y autorreferencial habla sobre saber muy bien de dónde vienes pero tener que ir a buscarse a uno mismo a otro lado.

El dúo santiagueño (conformado por Ulises Feraud y Facundo Trouve), el cual no se deja encasillar dentro de un género puntual y define su proyecto como “neo localismo”, se prepara para lanzar su primer álbum de estudio, el cual fue producido enteramente en la casa donde conviven hasta el dia de la fecha entre mates e incontables horas de trabajo.

El Zar lanza Falsificador

Con el sello melódico y la frescura que los caracteriza, Falsificador se presenta como una canción de las que se quedan pegadas desde la primera escucha. El track funciona como un nuevo adelanto del próximo álbum de estudio de la banda integrada por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez, cuyo lanzamiento está programado para el segundo semestre de 2027.

Daniela Spalla y Mejor de Lejos

A poco más de un mes del lanzamiento de Lejos de la Ciudad, junto a Los Ángeles Azules, Daniela Spalla presenta Mejor de Lejos, un nuevo sencillo en el que abraza un sonido más pop y explora la desilusión desde un lugar más frontal, irónico y contundente.



Mejor de Lejos retrata ese momento en el que la realidad rompe con aquello que alguna vez idealizamos. Una ciudad, una persona o un amor que, vistos desde la distancia, parecían mucho mejores. Con su característica sensibilidad autoral, Daniela transforma la decepción en un himno sobre dejar atrás las idealizaciones y aceptar que, a veces, hay cosas que simplemente son mejores de lejos.

Ann de Bonis lanzó 3AM

3AM es el nuevo EP de Ann De Bonis: seis canciones escritas a lo largo de los años que, sin planearlo, terminaron contando una sola historia. En 2025, después de repasar todo su repertorio, eligió las que más la identifican y mejor dialogaban entre sí.

EI disco habla de los vínculos tal como suceden de noche, cuando las defensas bajan: el encuentro que no se da, la persona a la que se evita y aún así reaparece, el mensaje de madrugada al que siempre se vuelve a caer. Con una mirada cotidiana, directa y a veces irónica, Ann retrata la ambivalencia entre querer y soltar, hasta llegar a la decisión de cerrar ciclos y despedirse.

Manu Capelli lanzó Amarillo y rojo

Manu Capelli presenta Amarillo y Rojo, su nuevo lanzamiento solista, una canción que nació de la necesidad de poner en palabras un sentimiento intenso y las contradicciones que pueden aparecer dentro de una relación. Entre la claridad de saber lo que a uno le pasa y la incertidumbre de no tener respuestas sobre el otro, el tema construye un relato atravesado por el deseo, las dudas y las expectativas.

Hana Fox y Lo peor que te pasó en la vida

Hana Fox presenta Lo peor que te pasó en la vida, su nuevo EP y el cierre de la historia que vino construyendo canción a canción durante 2026. Después de una sucesión de lanzamientos que fueron mostrando distintas facetas de su universo, la artista reúne todo ese relato en un mismo trabajo, que suma además dos canciones inéditas: ClapClap y 2 o 3 gatas.

El título resume el espíritu del proyecto con la ironía y la actitud que caracterizan a Hana: lo peor que le pasó en la vida a ese hombre fue ella. A lo largo de las seis canciones, la artista se corre del lugar de quien espera o sufre y se para siempre del lado de quien tiene el control.

Sunlid - Soy yo

A través de sintetizadores, texturas electrónicas y melodías ensoñadoras, la banda argentina de pop alternativo propone un viaje onírico entre cielos y nubes, que se expande también en el videoclip oficial del single. Una evolución sonora que amplía su identidad sin perder de vista sus raíces.