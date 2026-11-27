La 42° Fiesta Nacional de la Artesanía, que se desarrollará durante cinco noches consecutivas en Colón, del jueves 4 al lunes 8 de febrero de 2027 tiene una grilla de artistas confirmada llena de estrellas del folklore y la cumbia nacional. El encuentro combinará la exposición de artesanos de todo el país con espectáculos musicales orientados a públicos de distintas edades.

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La Municipalidad de Colón detalló que la apertura del evento masivo será el jueves 4 de febrero con la tradicional Noche de Entre Ríos, jornada inaugural que contará con entrada libre y gratuita. Desde la organización informaron que los precios de las entradas para el resto de las fechas, los canales de venta y los horarios oficiales se darán a conocer en los próximos días.

Programación confirmada para febrero de 2027

El escenario mayor reunirá referentes del folclore, la canción melódica, el rock y la música tropical repartidos de la siguiente manera:

Jueves 4 de febrero — Noche de Entre Ríos (entrada libre): Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y Los Nocheros .

Viernes 5 de febrero: Soledad y El Plan de la Mariposa.

Sábado 6 de febrero: Los Auténticos Decadentes y Lucas Sugo .

Domingo 7 de febrero: Diego Torres y Luciano Pereyra .

Lunes 8 de febrero: Damas Gratis y Ráfaga.

Con la incorporación de figuras populares de distintos géneros y el atractivo de su feria artesanal tradicional, la ciudad de Colón busca sostener su convocatoria turística y cultural durante el verano de 2027, con una grilla repartida entre propuestas gratuitas en el arranque y dobletes artísticos en las noches siguientes.

Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 en Colón: la grilla completa día por día con Diego Torres, Soledad y Luciano Pereyra.

Cuenta DNI sortea entradas para ver a Luciano Pereyra en Mar del Plata: ¿Cómo participar?

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, anunció un sorteo de entradas para presenciar los dos recitales que Luciano Pereyra ofrecerá en Mar del Plata los próximos sábado 5 y domingo 6 de diciembre. La iniciativa se canaliza a través de las redes sociales oficiales de la aplicación y ofrece a las personas usuarias la posibilidad de participar por localidades para cualquiera de las dos fechas previstas en la ciudad balnearia.

Según informó la entidad mediante su convocatoria oficial, quienes deseen inscribirse deben ingresar a la aplicación Cuenta DNI o completar el formulario habilitado en el sitio web (bancoprovincia.com.ar/Sorteos/lucianopereyramdq). Los nombres de las personas ganadoras serán anunciados el viernes 27 de noviembre a través de las historias en las redes sociales de la billetera digital. "Viví una noche llena de emociones y cantá cada tema principio a fin", destacaron.