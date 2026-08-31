Cecilia Roth, 70 años: "Quererse es estar seguro de tus certezas, que no las cambia nadie"

Cecilia Roth atraviesa una etapa de introspección profunda sobre la vida, el paso del tiempo y los desafíos de su profesión. En el marco de la repercusión por su trabajo en la serie basada en la historia de Moria Casán, la actriz compartió una mirada analítica sobre lo que representó ponerse en la piel de una de las figuras más complejas e icónicas de la cultura popular argentina.

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Representar a la diva implicó un terreno inédito para su vasta carrera actoral: "Yo nunca había interpretado a nadie y además, vivo o no vivo, a una persona que haya pasado por este plano. Lo primero y lo primero que tenía clarísimo es que lo que yo quería era no imitar", detalló Roth sobre la premisa con la que abordó la composición del personaje, buscando evitar la caricatura para adentrarse en la dimensión humana de la vedette.

Al analizar la personalidad avasallante de Casán y esa constante actitud de priorizarse frente al entorno, Cecilia propuso un matiz conceptual sobre el significado del amor propio. "Quererse es otra cosa. Es estar seguro de tus certezas y que esas certezas no las cambia nadie", sostuvo la intérprete en diálogo con MDZ, rescatando la firmeza ideológica y emocional con la que Moria transitó sus décadas de exposición mediática.

Para Roth, la oportunidad de encarnar a la artista representó una prueba exigente pero reveladora dentro de su trayectoria. "Hay que atreverse a hacer a Moria. Es tal vez lo que yo siento, lo que hay detrás de lo que se ve de Moria. Moria me parece de un valor y de una inteligencia suprema", concluyó la actriz, rindiéndole tributo a la sagacidad de una mujer que marcó a fuego el espectáculo nacional.

Cecilia Roth.

Quiénes son las tres actrices que interpretaron a Moria Casán