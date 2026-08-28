Cecilia Roth analizó el escenario político y social durante una entrevista con AM 530 y cuestionó el respaldo que todavía conserva el gobierno de Javier Milei. La actriz sostuvo que el problema no está únicamente en quienes ocupan el poder, sino también en una sociedad que, según su mirada, eligió ese rumbo.

"Me cuestionaron mucho por decir esto", comenzó Roth al referirse a una opinión que había generado críticas. La actriz sostuvo que el escenario actual no puede explicarse únicamente desde las decisiones del Gobierno. "El problema me parece de esta época es que se eligió esto", afirmó durante la entrevista.

En esa línea, profundizó su análisis y señaló: "Ahí no está solamente arriba esto, está más instalado en una sociedad que eligió esto".

Cecilia Roth soltó una frase letal contra Javier Milei y lo destrozó en vivo.

La crisis económica profundizada por Milei

Roth también hizo referencia a las dificultades que atraviesan distintos sectores y mencionó situaciones como el hambre y la necesidad de tener varios empleos para alcanzar los ingresos necesarios "Y por más que sucedan cosas espantosas, como es morirse de hambre, como es tener cuatro trabajos y no llegar, hay cierta esperanza en eso", sostuvo y agregó: "Y eso es lo que me parece peor. Porque la dictadura no convenció a nadie".