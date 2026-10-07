De Catamarca al Monumental: la historia del poncho que la Sole le cambió a Giay en la despedida de Messi

Soledad Pastorutti protagonizó uno de los momentos más llamativos de la despedida de Lionel Messi porque, además de cantarle "Brindis" al excapitán, intercambió su poncho por un camperón a Agustín Giay. Se trata del Poncho Bandera, un diseño de Rua Chaky que fue creado en 2010 para el Bicentenario argentino.

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De Catamarca al Monumental: la historia detrás del poncho que la Sole le dio a Giay

El poncho celeste y blanco con el Sol de Mayo en medio que terminó en manos de Giay proviene de un taller familiar de Belén, Catamarca. Fue creado por la firma Rua Chaky ("hecho a mano" en quechua) de los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría.

Detrás del emprendimiento familiar hay cinco generaciones dedicadas al trabajo textil, con antepasados que ya trabajaban la lana y confeccionaban ponchos en la zona catamarqueña. El proyecto fue iniciado por Baigorría y Carrasco en 1995, y el poncho se teje con lana de oveja.

Sin embargo, el diseño "Poncho Bandera" nació recién en 2010, cuando los artesanos fueron convocados a los festejos del Bicentenario en Plaza de Mayo y decidieron inspirarse en la bandera nacional. El desafío fue llevar los elementos de la bandera al lenguaje del telar, respetando las características de una pieza artesanal.

Con el correr de los años, el diseño caló en varios famosos que decidieron vestirlo. En 2023, Lisandro Martínez apareció con él en un video que se viralizó y que generó pedidos desde distintos lugares del mundo. También el poncho llegó al papa Francisco.

El intercambio del poncho por el camperó de Giay

Soledad Pastorutti recibió el poncho en julio durante la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, como reconocimiento por su participación. Había vuelto a Catamarca para celebrar sus 30 años de carrera. Menos de tres meses después, eligió vestirlo para despedir al capitán de la Selección.

Después de cantar, la artista le cedió el micrófono a Messi, que brindó un discurso de despedida, y se paró cerca de los jugadores de la Albiceleste. Giay se acercó a la artista con una propuesta: le ofreció su camperón oficial de la Selección a cambio del poncho y La Sole aceptó de inmediato. Así, ella se quedó con el abrigo albiceleste y él con una prenda tejida en Belén.

Luego, el futbolista subió una foto de su mamá Silvia vistiendo el regalo artesanal. Al ser entrevistada por Telefé, La Sole relató feliz el momento y admitió que se comió los caramelos que Giay había olvidado en los bolsillos de la campera.

El poncho bandera de la Sole se lo quedó la mamá de Agustín Giay

Dónde se puede conseguir un Poncho Bandera como el de La Sole

Rua Chaky no cuenta con una página online para comprar el poncho, pero se los puede contactar por Facebook, Instagram o WhatsApp al número (03835) 15521144 para encargarlo. La familia todavía lo fabrica, aunque la producción es limitada porque se mantiene el trabajo artesanal y tarda varios meses en entregarse.