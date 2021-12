Sosa Villada al recibir el Premio Sor Juana Inés de la Cruz: "Escribir es existir también"

La escritora Camila Sosa Villada ubicó a la escritura como "el terreno de lo travesti" y dijo ser una defensora de esa palabra porque "tiene características muy particulares, que tienen que ver con la edad, la clase social y, también, con el odio ajeno", al recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le había otorgado el año pasado por su novela "Las Malas" y que, debido a la pandemia, había tenido una ceremonia virtual.

Esta vez en la ciudad mexicana y presentada por Marisol Schulz, directora de la fiesta literaria, la autora de "El viaje inútil" se encontró con los lectores y fue parte de la edición presencial del Festival para recibir su premio que este año fue para la uruguaya Fernanda Trías.

"Yo fundo mi escritura, en parte, por mi conocimiento del mundo de las travestis, pero soy consciente que para el mundo de la literatura éramos un misterio", dijo la escritora y sobre la escritura de "Las Malas", enfatizó: "Es un lugar en el que no se había atrevido nadie a entrar, porque no hay travestis que escriban. Sobre nosotras han escrito Donoso, Lemebel, y otros más, hay historias sobre nosotras pero nosotras mismas no lo habíamos hecho porque hemos sido analfabetas pobres, no tenemos tiempo o escuela. Yo lo que hice fue usurpar un terreno que encontré y me lo quedé para mí".

Sosa Villada consideró que "Las Malas" es el mejor testimonio de una prosa travesti que "la Academia no puede definir", consignó la agencia de noticias AFP.

"Soy una lectora y escritora desde que aprendí a leer y escribir a los cinco años de edad. Ya había escrito dos libros antes y a ambos les había ido muy bien; no soy una neófita en cuanto a la escritura, escribir para mí es existir también, y creo que eso se percibe en 'Las Malas'", expresó la autora y destacó el trabajo realizado junto a Juan Forn como editor del libro publicado por Tusquets.

En ese sentido, resaltó: "Escribí el libro un poco a ciegas; el que me orientaba en esto era Juan, y yo respondí como buena trabajadora que soy".

A su vez se definió como "una defensora de la palabra travesti": "Entiendo que acá en México no es lo mismo decir travesti que mujer trans, pero soy defensora de la feminidad de la palabra travesti, de la mugre que tiene encima la palabra y como nosotras, de una generación en particular (la de los 80, los 90 y los 2000), siento que debemos rescatarla y nombrarnos de esa manera, porque tiene características muy particulares, que tienen que ver con la edad, la clase social y, también, con el odio ajeno, con ese rencor enorme e irracional que nos tuvieron siempre, y que forjó nuestro carácter y nuestra leyenda".

Sosa Villada fue elegida en 2020 como ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela "Las Malas" debido a "la gran destreza narrativa, la originalidad del ambiente y la fuerza de los personajes que retrata", según destacó el jurado, que también señaló que se trata de "un texto rudo y a la vez hermoso" y "este extraño equilibrio lo convierte en una obra sobresaliente, cargada de lirismo, rabia y redención".

Desde su publicación en 2019 por Tusquets "Las Malas" -esa crónica mítica sobre la comunidad trans- fue cosechando reconocimientos y con mucha repercusión que se convirtió en una de las novelas más originales, con mayor calidad narrativa y con un número de ventas que la convirtió en todo un fenómeno literario, incentivado por un boca a boca que tuvo a las redes sociales como protagonistas.

La FIL se desarrolla desde el 27 de noviembre y finalizará mañana, contó con la presencia de 600 escritores de 46 países, con la participación de más de 3.000 profesionales y 255 expositores de 27 países con una oferta editorial de 240.000 títulos en 10.000 metros cuadrados de exposición.

Con información de Télam