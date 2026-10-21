BTS en Argentina: qué son los freebies y por qué los fans los intercambian en los recitales

En la previa de los conciertos de BTS en Argentina, hay una costumbre que vuelve a cobrar protagonismo, el intercambio de freebies, pequeños regalos que los propios seguidores preparan para compartir con otros integrantes del fandom.

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La práctica forma parte de la cultura internacional del K-pop y tiene un lugar especial entre ARMY, como se conoce a la comunidad de seguidores del grupo surcoreano. Con los recitales previstos para el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, estos objetos se suman a la expectativa por el regreso de la banda a los escenarios de la región.

¿Qué son los freebies y qué se regala en los recitales de BTS?

La palabra freebie proviene del inglés y se utiliza para referirse a un obsequio gratuito. En el universo de los fandoms musicales, el término identifica pequeños regalos que los seguidores crean, imprimen o preparan para repartir entre otras personas que comparten su admiración por un artista.

En el caso de BTS, la variedad depende de la creatividad de cada fan. Pueden ser stickers, pulseras de mostacillas, llaveros, prendedores, señaladores, tarjetas coleccionables con fotografías de los integrantes o ilustraciones diseñadas especialmente para la ocasión. También hay quienes preparan golosinas con envoltorios personalizados o pequeñas cartas con frases relacionadas con sus canciones favoritas.

Algunos regalos están dedicados a un integrante en particular; otros remiten a un álbum, una canción, una gira o algún símbolo reconocido por la comunidad. El violeta, por ejemplo, es un color estrechamente asociado con BTS y ARMY, por lo que aparece con frecuencia en accesorios y diseños creados por los seguidores.

A diferencia del merchandising oficial, estos objetos suelen surgir de iniciativas independientes. No necesariamente se compran ni se venden: muchas personas los elaboran en sus casas y los distribuyen sin pedir dinero a cambio. En ocasiones, también proponen intercambiarlos por otros regalos, aunque no existe una obligación de entregar algo a cambio para recibir uno.

¿Por qué los fans intercambian regalos en los conciertos?

La respuesta no está solamente en el objeto, sino en el vínculo que puede generar. En la previa de un recital, las filas, los encuentros en los alrededores del estadio y las reuniones organizadas por redes sociales se convierten en oportunidades para conocer a otras personas que comparten una misma pasión.

Un sticker o una pulsera pueden funcionar como una excusa para iniciar una conversación. Dos personas que nunca se habían visto pueden intercambiar recuerdos, hablar de sus integrantes favoritos, compartir teorías sobre el repertorio o recordar cómo conocieron al grupo.

En ese sentido, los freebies también ayudan a construir comunidad. La experiencia no queda limitada a quienes viajan juntos o ya forman parte del mismo círculo de amistades: el intercambio permite ampliar esos vínculos y generar nuevas conexiones a partir de un interés compartido. Distintas coberturas periodísticas sobre los conciertos de BTS y las actividades de ARMY en otros países de América Latina describen esta práctica como parte de la experiencia que rodea los shows.

Hay, además, un componente emocional. Un regalo hecho por otra persona puede convertirse en un recuerdo particular de esa noche: no es necesariamente un producto que se consigue en una tienda, sino un objeto que alguien preparó con la intención de compartir su entusiasmo con otro fan.