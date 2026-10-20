Quiénes están detrás de las ARMYs argentinas que reciben a BTS y movilizan masas: cómo el fandom convirtió la música en una forma de militancia

ARMYs argentinas: música, militancia y una comunidad que desafía prejuicios a través de BTS.

Es difícil explicar por qué miles de personas pueden organizar su vida alrededor de una banda que canta en otro idioma y vive a más de 19.000 kilómetros de distancia; muchas veces la música no se limita únicamente a escuchar canciones e ir a recitales. La música puede generar un grupo de pertenencia, construir amistades, relaciones amorosas e incluso organizar colectivos para defender distintas causas. BTS es uno de los ejemplos más claros a nivel global; la banda surcoreana que visitará Argentina por primera vez logró movilizar masas y crear comunidad.

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"No lo vivimos solamente como la llegada de BTS a nuestro país, lo vivimos como la posibilidad de que se concrete algo que nos acompañó durante años", explican desde Rise On Bangtan Argentina, una de las agrupaciones que siguió el crecimiento del grupo y de los fanáticos locales. En nuestro país y en el mundo entero la industria musical depende en gran parte de los fandoms, aquellos que sostienen, siguen y apoyan a un artista.

"ARMY Wall", la pared donde las fanáticas e integrantes de Rise On Bangtan expresan sus sentimientos hacia BTS.

ARMY es el nombre que la banda surcoreana BTS eligió para sus seguidores; la sigla significa Adorable Representative M.C. for Youth y, con el paso del tiempo, se convirtió en una identidad compartida por millones de personas en distintos países. En la Argentina, el fandom se desarrolló durante años sin que existiera la posibilidad de ver al grupo en un escenario local. Por eso, su inminente llegada será un acontecimiento histórico en el país.

La boyband se presentará por primera vez en el Estadio Único de La Plata el 21, 23 y 24 de octubre de 2026, en el marco de su gira mundial ARIRANG. Para miles de fans, este arribo representa el desenlace de años de espera, de seguir conciertos a través de una pantalla, de aprender canciones en coreano y participar de encuentros.

Encuentro de Rise On Bangtan en Uni Soju Bar para armar freebies y pintar banderas de Corea.

BTS es una banda de alcance global, pero la historia de su expansión también se escribe en los colectivos que construyeron sus seguidores en cada país. En la Argentina, ese recorrido permite analizar cómo se cruzan la música, la identidad, las redes sociales, la solidaridad y los prejuicios culturales.

ARMY en Argentina: una comunidad con ideologías y convicciones

El K-pop no es solamente un género musical; también constituye un sistema de producción y circulación cultural que combina canciones, coreografías, videoclips, moda, contenidos audiovisuales y una comunicación sostenida entre artistas y seguidores. Cada lanzamiento está acompañado de entrevistas, transmisiones, presentaciones, desafíos de baile, materiales para redes y distintas formas de participar de la experiencia.

En ese esquema, los fandoms ocupan un lugar central. Las personas que siguen al grupo comparten información, traducen contenidos, organizan campañas de reproducción, impulsan lanzamientos y generan espacios propios para intercambiar experiencias. Sin embargo, reducir su éxito a una estrategia de marketing o a la eficacia de las redes sociales dejaría afuera una parte fundamental de la relación con sus seguidores y el vínculo emocional que sus canciones y sus integrantes construyeron con el público.

Encuentro de Rise On Bangtan en Kimchi Garden para armar freebies.

Las chicas de Rise On Bangtan Argentina recuerdan que el crecimiento de la comunidad estuvo acompañado por el trabajo de difusión, la organización de proyectos y la creación de espacios de encuentro. Para sus integrantes, ser parte de un fansclub implica mucho más que compartir novedades, también supone generar oportunidades para que las personas se conozcan y encuentren un lugar de pertenencia. "Lo que empezó como un vínculo a través de sus canciones se fue convirtiendo en una comunidad que comparte experiencias, crea proyectos y se organiza", explican.

Dentro de ese universo diverso, también existen espacios que construyen una identidad propia a partir del vínculo con BTS. Uno de ellos es ARMYs Peronistas, un colectivo que cruza el fanatismo por la banda surcoreana con el pensamiento político justicialista y la militancia digital. Su diferencial está en que buscan relacionar los mensajes que encuentran en las canciones con sus propias convicciones. Además de compartir información sobre la actualidad argentina, impulsan colectas solidarias para espacios comunitarios y encuentros presenciales. Así, la experiencia de ser fan se convierte también en una forma de participación política y de intervención en su entorno.

Parte de las acciones que realizan las ARMYs peronistas en los diversos reclamos públicos.

“Somos un espacio de intercambio y de difusión, un incipiente medio comunitario. La experiencia fan fue lo que nos reunió. Arrancamos porque tenemos un pensamiento político peronista y porque creemos que como fans y por lo que consumimos podemos hacer una relación entre lo que escuchamos y lo que pensamos, y de ahí empezamos a construir una militancia digital al respecto”, agregan desde el colectivo y reafirman: “Ser fan y elegir consumir algo es un hecho político, como todo. Si elegimos ser fans de BTS en nuestro caso es porque nos parece que tienen un mensaje que importa”.

Las ARMYs peronistas en la marcha universitaria.

Cuesta dimensionar cómo una banda surgida en la otra mitad del mundo, que canta en un idioma distinto y viene de una cultura atravesada por costumbres y tradiciones propias, logró derribar fronteras que parecían infranqueables. BTS no solo consiguió que millones de personas escucharan música en coreano, sino que despertó en ellas la curiosidad por aprender el idioma, conocer su historia, explorar sus expresiones culturales y apropiarse de ellas hasta convertirlas en parte de su propia identidad.

En Rise On Bangtan Argentina sostienen que la conexión con el grupo tiene que ver con sentimientos que atraviesan distintas culturas. "Más allá de su origen, sus canciones hablan de situaciones universales, como experiencias y sentimientos, que nos atraviesan como personas", explican. Cabe destacar que la banda construyó una identidad alrededor de mensajes vinculados con la autoestima, la aceptación personal y la importancia de los vínculos. Para muchas personas, las canciones son una puerta de entrada a conversaciones sobre la identidad, las dificultades de crecer y la necesidad de encontrar espacios de reconocimiento.

Las integrantes de ARMYs Peronistas también destacan esa dimensión. Aunque reconocen que la barrera del idioma puede alejar a una parte del público, consideran que la música abre la posibilidad de conocer otras realidades. "Empezás a buscar y te das cuenta de que no somos tan distintos", señalan.

Las ARMYs peronistas posando junto al expresidente Juan Domingo Perón.

Los prejuicios contra las fans y la desvalorización del consumo femenino

La expansión de ARMY convive con una contradicción. Mientras BTS alcanza reconocimiento internacional y llena estadios, una parte de su público continúa enfrentando burlas o cuestionamientos por su fanatismo. Desde ARMYs Peronistas vinculan esas críticas con la desvalorización histórica de los consumos culturales asociados a las mujeres. "Hay algo en la sociedad que implica que todo lo que nos gusta es banal, no dice nada y no es importante", plantean.

El señalamiento permite ampliar la mirada más allá del K-pop, a lo largo de la historia de la música popular, los fenómenos protagonizados por artistas con grandes audiencias femeninas fueron frecuentemente presentados como expresiones menores, asociadas a una emoción exagerada y desprovistas de valor cultural.

BTS se presentará por primera vez en el Estadio Único de La Plata el 21, 23 y 24 de octubre de 2026.

En el caso de BTS, a ese prejuicio se suma la diferencia lingüística y cultural. "¿Cómo te va a gustar eso si no entendés lo que dicen?", es una pregunta que las fans reconocen como habitual. Para las integrantes de ARMYs Peronistas, esa reacción también puede expresar una mirada discriminatoria hacia los artistas asiáticos, a quienes se les exige una justificación que no siempre se reclama frente a músicos angloparlantes.

Un estudio publicado en 2022 en la revista Jurnal Komunikasi —dedicado al tratamiento mediático de los fandoms femeninos del K-pop en Indonesia— identificó representaciones que reforzaban estereotipos sobre las fans y las presentaban como personas irracionales o excesivamente obsesionadas. Las fans no solo defienden su gusto musical. También reclaman que se reconozca el valor de las experiencias que construyen alrededor de él: amistades, espacios de contención, actividades culturales y proyectos colectivos.

Las Rise On Bangtan Argentina señalan que el vínculo suele interpretarse como algo unilateral, como si todo se redujera a la admiración por artistas que viven lejos. Esa mirada, sostienen, deja afuera el trabajo y las relaciones que se generan entre los propios integrantes del fandom.

Parte de los "fan projects" que Rise On Bangtan está preparando para los conciertos de La Plata.

Una de las características más relevantes de las ARMYs es su capacidad para convertir el interés por la banda en acciones que trascienden el consumo musical. En distintos países, las comunidades de seguidores organizan campañas solidarias, recaudaciones, encuentros y proyectos vinculados con causas sociales y ambientales. En la Argentina, esas prácticas también forman parte de la experiencia del fandom: "No nos quedamos solamente con lo que recibimos de ellos, sino que buscamos la manera de compartirlo con los demás", resumen las Rise On Bangtan.

ARMYs Peronistas tiene una experiencia particular dentro de ese universo. El colectivo reúne el fanatismo por BTS con una identidad política peronista y una perspectiva de militancia digital. Sus integrantes explican que el espacio nació de la voluntad de vincular sus consumos culturales con sus ideas y de construir un medio comunitario para difundir información sobre la actualidad argentina.

BTS: de Corea del Sur al centro de la industria musical global

BTS debutó oficialmente en junio de 2013 bajo el sello Big Hit Entertainment, actualmente BIGHIT MUSIC. El grupo está integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Su nombre procede de Bangtan Sonyeondan, expresión coreana que suele traducirse como "Boy Scouts a prueba de balas", y su identidad internacional también incorporó el significado Beyond the Scene.

Desde sus primeros trabajos, la banda combinó hip hop y pop con letras sobre las presiones sociales, las inseguridades, las expectativas de la juventud y la búsqueda de una identidad propia. Con el tiempo, su repertorio se expandió hacia otros géneros, mientras sus integrantes desarrollaron carreras solistas y participaron en distintas etapas de la composición y producción de su música.

BTS está integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Su crecimiento modificó el lugar que la música popular surcoreana ocupaba en el mercado internacional. BTS encabezó rankings estadounidenses, llenó estadios y obtuvo nominaciones a los premios Grammy. Estos reconocimientos contribuyeron a ampliar la visibilidad de los artistas coreanos en una industria históricamente dominada por la música anglosajona.

BTS se presentará en el Estadio Único de La Plata los días 21, 23 y 24 de octubre de 2026 y la confirmación de los conciertos tiene una dimensión simbólica para el fandom argentino. Rise On Bangtan Argentina describe el momento como una validación de todo ese recorrido. "Representa muchos años de espera, de trabajo y de ilusión compartida", afirman.

En ARMYs Peronistas coinciden en que la llegada no puede reducirse al espectáculo. Para ellas, el encuentro permite visibilizar una comunidad que lleva años acompañando la carrera del grupo y reclamando la posibilidad de vivir esa experiencia en el país.

La dimensión del acontecimiento no se explica únicamente por la cantidad de entradas o por el alcance internacional de BTS. También importa la historia que existe detrás de quienes asistirán: las amistades que nacieron en internet, las personas que se acercaron a otra cultura a través de una canción y quienes encontraron en el fandom un espacio de acompañamiento. La expectativa se construyó durante años sin garantías de que el grupo fuera a presentarse en la Argentina. Por eso, el anuncio de los conciertos transforma una aspiración colectiva en una experiencia concreta.

BTS debutó oficialmente en junio de 2013 bajo el sello Big Hit Entertainment, actualmente BIGHIT MUSIC.

La llegada de BTS permite observar cómo se construyen hoy las comunidades alrededor de la música. En un contexto en el que buena parte del consumo cultural ocurre de manera individual, a través de auriculares y pantallas, los fandoms desarrollan formas de convertir esa experiencia en algo compartido. Las ARMYs son un ejemplo de cómo una audiencia global puede generar vínculos locales. Sus integrantes pueden vivir en ciudades distintas, tener edades diferentes y desarrollar actividades cotidianas que no se parecen entre sí, pero encuentran un punto de conexión en una banda y en los sentidos que construyen alrededor de ella.

Eso no significa que todas las fans vivan el vínculo de la misma manera. Algunas siguen de cerca cada lanzamiento; otras participan de encuentros, proyectos solidarios o actividades culturales; muchas simplemente encuentran en las canciones una compañía. La comunidad admite distintos niveles de participación, pero mantiene una identidad común.

Para On Bangtan Argentina, el momento actual reúne a quienes estuvieron desde los primeros años y a quienes se incorporaron después. Para ARMYs Peronistas, también representa la posibilidad de encontrarse físicamente con otras personas con las que compartieron una experiencia durante mucho tiempo a distancia. "Es encontrarnos con ellos, pero también encontrarnos entre nosotros y ver todo lo que fuimos construyendo a lo largo del camino", resumen.