BTS llegó a la Argentina: las primeras fotos de la banda en Ezeiza antes de sus shows en La Plata.

BTS ya está en la Argentina, después de su paso por Chile, la banda surcoreana aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para continuar con su gira mundial ARIRANG, que tendrá tres paradas en el país. La llegada de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook quedó registrada en una serie de fotografías que permiten ver a los artistas en sus primeras horas en territorio argentino.

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El arribo se produjo a bordo de un vuelo privado. Las imágenes de RS Fotos, compartidas por Teleshow, muestran a los integrantes mientras salían del aeropuerto y se dirigían hacia los vehículos que los trasladarían bajo un importante operativo de seguridad. La llegada generó expectativa entre los seguidores, que cuentan las horas para ver al grupo nuevamente reunido sobre un escenario.

Las primeras fotos de BTS en la Argentina

Las postales de Ezeiza dejaron ver algunos detalles de los looks elegidos por los artistas para el viaje. V apareció con una camisa a cuadros en tonos rojos y negros, lentes oscuros y auriculares celestes alrededor del cuello. J-Hope, por su parte, llevaba un gorro de lana oscuro y una campera marrón.

Jungkook también quedó registrado por las cámaras mientras caminaba con una campera gris con capucha, que le cubría parte del rostro. El cantante sostenía una cámara fotográfica con la que, fiel a su costumbre de documentar distintos momentos de sus viajes, registraba su propia llegada al país.

Las primeras imágenes de BTS en Argentina. Foto: RS Fotos.

Suga fue fotografiado con una gorra oscura y un buzo negro, mientras que Jimin apareció con una campera beige, una gorra de cuero negra y un bolso de mano. Jin, en tanto, pudo verse brevemente a través de la ventanilla de uno de los vehículos que integraban el traslado.

Las imágenes también reflejaron el despliegue de seguridad que acompañó a la comitiva, con camionetas de vidrios polarizados y motos policiales durante el recorrido. RM, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, no pudo ser captado en las fotografías difundidas.

Las primeras imágenes de BTS en Argentina. Foto: RS Fotos.

BTS en Argentina: cuándo son los recitales en La Plata

La llegada del grupo marca el comienzo de uno de los acontecimientos musicales más esperados del año para el público local. BTS se presentará el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con los tres conciertos previstos para las 20.

La primera fecha se incorporó después del anuncio de los recitales del 23 y el 24, ante la enorme demanda de entradas. Los tres shows se encuentran agotados y representan un momento especial para el fandom argentino, será la primera vez que los siete integrantes se presenten juntos en el país.

BTS se presentará el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

El regreso de BTS a los escenarios con su formación completa llega después de los proyectos individuales de sus integrantes y del cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Con la gira ARIRANG, el grupo vuelve a encontrarse con sus seguidores en un recorrido internacional que incluye decenas de conciertos.

Además, el recital del sábado 24 tendrá una instancia especial para quienes no puedan asistir al estadio, se proyectará en cines de distintos países de Sudamérica, como parte de una iniciativa impulsada por HYBE que también contempla una presentación en Brasil.