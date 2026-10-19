Fiebre por BTS en Buenos Aires: las actividades masivas y premios que movilizan a miles de fanáticos en La Plata y centros comerciales.

Samsung llena de actividades las tiendas y el estadio de La Plata para los shows de BTS: fotos con marcos oficiales, pines coleccionables y un sorteo, todo con el Galaxy S26 FE como protagonista.

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La gira de BTS agotó las entradas para sus recitales en el Estadio Único de La Plata, con shows el 21, 23 y 24 de octubre. Samsung aprovecha ese fenómeno para llevar la fiebre fuera del estadio y, de paso, mostrar la cámara de su nuevo celular en el escenario donde mejor se luce: el de un recital.

Dónde y cuándo se pueden sacar las fotos

La atracción central es el Galaxy Photobooth, donde los fanáticos se sacan fotos con equipos Galaxy S26 FE y marcos oficiales de la gira. En La Plata y Callao funciona de 12 a 20 h, con jornadas hasta el 24 de octubre.

En Alto Palermo, Alto Avellaneda, Abasto, Unicenter, DOT, Caballito, Palmas del Pilar y Florida el horario es de 13 a 21 h, los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de octubre. En la Samsung House de Armenia atiende de 12 a 20 h, con horario de 11 a 19 h el sábado 25.

Pines, sorteo y un punto de experiencia en el estadio

Las tiendas participantes entregan artículos conmemorativos. El pin “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ Pin (Buenos Aires)” se consigue en el punto de experiencia del estadio y en tiendas seleccionadas.

También hay un challenge en Samsung Members. En las tiendas de La Plata, Callao, Alto Palermo, Alto Avellaneda, Abasto y Armenia, quien escanee el QR de las pantallas descarga pines digitales, que sirven para participar en un sorteo de pines coleccionables. Ese es el único premio que detalla la compañía.

El punto de experiencia está en la puerta 5, cabecera Sur, y abre de 17 a 20 h los días de show. Permite probar las funciones de cámara y el ecosistema Galaxy.

Las funciones del S26 FE pensadas para los recitales

El Galaxy S26 FE se suma a la serie S26 con One UI 9 y herramientas de Galaxy AI. Según Samsung, MyFanCam permite elegir desde un video a una persona del escenario: la IA reencuadra, la sigue y genera un clip vertical centrado en ella.

Super Steady con Bloqueo Horizontal mantiene la toma nivelada aunque el público se mueva, y Nightography apunta a fotos y videos con poca luz o con los juegos de luces del show. La jugada es clara: el recital funciona como vidriera de una cámara que promete resolver exactamente esas condiciones.